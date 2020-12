Hundragen: Du kan aldrig stole på en mand

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge slår Heidi fast, at ingen nogensinde er helt ærlige

I en pigegruppe spurgte en kvinde, hvornår andre turde stole 100 procent på en mand ...

Mit svar:

DE FÆRRESTE MENNESKER ER 100 procent ÆRLIGE.

Derfor giver du dem ALDRIG 100 procent tillid!

Det er en af mine leveregler.

Mange finder mig FOR skeptisk og mistroisk.

Men jeg kender mennesket som det egodrevne pattedyr, det er.

Når forskning viser, at mennesker lyver på daglig basis om de særeste småting, så konkluderer jeg, at uendelig mange vil lyve om langt større aspekter, hvis de ikke ønsker at smadre eget selvsyn eller image.

Vi kan ikke forvente fra andre, hvad vi ikke engang selv kan levere!

Du kan ikke forvente 100 procent tillid, når du aldrig er 100 procent ærlig.

Vi lyver alle

Vi er nogle løgnagtige typer hele bundet.

For løgnen er altså også den lille skæve følelsestilkendegivelse, du kan tildele for at få fisse.

- For at få ro.

- For at afværge en konflikt.

- For at retfærdiggøre din handling.

- Fordi du er bange.

- Fordi du bare er en kujon.

Og majoriteten er kujoner, der ikke tør ærligheden!

Men mest ærligheden over for sig selv.

Når du skal erkende, at du inderst inde er SÅ egodrevet, at du ikke tør se på dig selv, så tør du ikke være ærlig. Når du ikke tør være ærlig over for dig selv, hvordan kan du så være det over for andre.

Så hvordan fanden kan du forvente, at NOGEN virkelig tør stole 100 procent på dig, på dine motiver og din oprigtighed?

Afkræv ALDRIG fra andre, hvad du ikke selv kan give.

Vil du lyve mindre, så vær mere ærlig over for dig selv!

Jeg har blot med mig, at så længe jeg ikke forventer 100 procent ærlighed, ser jeg faktisk mennesket i klarere lys.

Du kan ikke få hele sandheden

Vi sætter også ofte mennesker under pres, når vi forventer, de altid fortæller sandheden 100 procent. Simpelthen fordi de færreste KAN være 100 procent ærlige om alt.

Og når vi så forventer, at de er det, er vi ubevidst med til at presse dem, så de giver hvide løgne.

Når jeg egentlig ikke forventer så meget ærlighed, kan mennesker i langt højere grad overraske mig positivt. Hvilket betyder, at jeg i dybe relationer opbygger tillid og kærlighed langsomt.

Mennesker får blot naturligt mere af mig og min loyalitet over tid ud fra det, de selv giver.

Jeg forventer faktisk også, at mennesker stiller krav til mig, og jeg er naturligt skeptisk, hvis jeg bare modtager deres kærlighed uden krav.

For forventer de så heller ingenting fra mig?

Loyalitet skal fortjenes

Hvis et menneske siger, at de efter to måneder stoler 100 procent på mig og bare elsker mig, ja, så vil jeg mene, at de ønsker, at jeg gør det samme.

Men hvorfor?

Hvorfor er det SÅ vigtigt for dem, at jeg tror på alt, de siger?

Glemmer de, at sandheden også er subjektiv, eller har de skjulte motiver?

Tillid er loyalitet. Loyalitet skal fortjenes, og den bør aldrig ukritisk gives!

Du er jo heller ikke selv 100 procent loyal ud af det blå.

Hvis du fortæller mig, at du ubetinget er 100 procent ærlig og loyal, har du allerede 50 procent skepticisme fra mig.

For du er ikke engang loyal og ærlig over for dig selv i den påstand. For hvordan kan du være ærlig over for mig, når du ikke engang er ærlig over for dig selv.