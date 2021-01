Hundragen: En virus har inficeret mit køn

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Heidi er træt af, at kvinder gøres til ofre

KÆRE MAGTFULDE KVINDELIGE TV-MASTODONTER

STOP SÅ MED AT DEVALUERE MIT KØN!

For når selv selveste Cecilie Beck herself render ud og vræler - så magter jeg faktisk snart ikke mere!

En af de vildeste og mest markante kvinder på tv, der i Jes Dorph-sagen pludselig perspektiverer to interviews til, at Mette Bluhme kritiseres ud fra sit køn, og at Abdel Aziz roses, fordi han er mand.

Fuck, hvor er jeg træt af det pladder! Som om det ikke er nok, at den evigt kvinde-offergørende Rosa Lund næsten gjorde, at jeg fik min morgenkaffe galt i halsen med sit tweet om, at fødegange antageligvis ville have bedre vilkår, hvis det var mænd, der fødte.

Hvis MeToo og den rabiate neofeminisme kunne skydes ad helvede til, så ville det være en stakket frist på fred.

For en eller anden virus har over de sidste fem år taget hele mit køn og inficeret de dele af hjernen, der ellers har rationale på selvstændighed, værdighed og jernvilje.

Så når selv Cecilie Beck, som jo er ret intelligent, begynder på det der pis, må jeg altså (atter) levere en god omgang morgenbræk ud over mit tastatur, før jeg topper den med tyndskid efter kaffen også!

SÅ dumt!

Godt, Cecilie, ser du:

Mette Bluhme lavede en folkelig NONO, sådan en 'avs for DEN, du ikke bare trådte på en, der lå ned. Du happy-slappede ham og smed et latrin i skallen på ham i bedste sendetid. Mens du viste din MeToo-bias'.

Det er bare SÅ dumt!

Simpelthen, fordi det ingen sag er at være kritisk journalist, når du er enig i, at vedkommende bør fyres, tror på alle anklager OG sidder i en magtposition!

Så Mette Bluhme sad på hjemmebane med sin fede løn, med sit på det tørre, indigneret og forudindtaget OG lavede et 'kritisk' interview med én, der netop både havde mistet job, mistet goodwill, mistet karriere og nu faktisk ret roligt forsøgte at forklare sig.

Korrekt, hun virkede aggressiv!

Men Cecilie, det er ikke, fordi hun er kvinde. Det er, fordi hun faktisk var aggressiv!

Sat op imod en ret rolig Jes, som forblev rolig uagtet hendes gentagne angreb leveret med vredladent fjæs.

For kvinder får ikke bare den label på sig ud fra, at vi er kvinder.

Det ER altså bullshit og en virkelig træls undskyldning, som du og andre åbenbart stadig trækker, når der falder uventet kritik som nyrehug!

Gik i struben

Så Mette dansede overskuds-tango på en fyret og devalueret tidligere kollega!

Goodie!

Abdel Aziz gjorde det modsatte. Han gik som underhund på sin ALFA! Han gik i struben på sin chef! Kan du se forskellen?

Grunden til, at han opfattes som bedre og mere modig, er, at han giver sig i kast med den stærke - i stedet hopper Mette som stærk på den svagere, udstillede og dømte part.

Abdel står som en chihuahua og angriber en mastodont! Når du for åben skærm stiller dig så kritisk over for din egen chef, vil det medføre klapsalver! For uagtet hvad, så viser det en portion nosser.

Det er jo ingen sag at angribe nogen, når vedkommende er ubevæbnet og uden magt, og når du selv sidder på magtens tinde. Faktisk viste Mette Bluhme en god portion magtmisbrug på egen hjemmebane, og det var virkelig ikke kønt i seernes øjne.

Det har fucking nada med køn at gøre!

Det har noget med status og integritet at gøre

UNDERHUND HOPPER PÅ CHEF FOR FULD KANEL = KLAPSALVER.

INDIGNERET VREDLADEN MAGTFULD METOO'ER DER RISTER NEDBRUDT MAND FOR ÅBEN SKÆRM = REVS!

Kønslig fordel

Vi mennesker er ret primitive og kønsløse i dette spørgsmål. Men når hykleriet er så fucking lige i fjæset på dem, der sidder i stuerne, må det påtales!

Så lad os da vende den om: Hvis Mette Bluhme havde mistet sit job for en påstået anal-tørfisting på en kollega for 20 år siden, og Jes gav hende samme omgang, hvem mon så ville vinde og tabe?

En mand i en magtposition, der forhører en udtværet kvinde.

Og hvis nu Abdel havde været kvinde, der gav sin chef den overhaling, og hun havde været en mand. Mon så ikke det ville have været en endnu større forside?

En kvinde, der 'tør' den slags som underhund for åben skærm - at gå på en mandlig chef. Kvinder har p.t. en KÆMPE kønslig fordel, for kritik er næsten usynlig, og der er praktisk talt ikke det, vi ikke kan slippe afsted med.

Hvilket Mette Bluhme faktisk også i sin arrogance antog. Den ramte så hende selv direkte i den to liters colaflaske, hun fistede Jes Dorph med.

Her gik hun for vidt, og folket talte. Her vandt hun ikke i kraft af sit køn. Men hun tabte i mangel af dømmekraft, fordi hun udnyttede sin magtposition.

Alt hvad MeToo jo omhandler.

Nå, ja, og et forsukket ps til Rosa Lund:

Hvis nu det var kvinder, der fik prostatakræft? Tror du så, at færre ville dø?

Gider du seriøst ikke lukke røven med det misandriske pis, du konstant kører!

Det er da ved at være mere end almindeligt pinligt med den feministiske, populistiske politiske propaganda, du smider for dagen!

Klip dit hår, ryd op i din straffeattest, og få dig et rigtig arbejde.