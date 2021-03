Hundragen: Had på nettet handler IKKE om køn

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Debatten om hadsk retorik på de sociale medier skal ikke handle om køn, mener Hundragen

Tak til 'Go' morgen Danmark' for igen-igen-igen at fortælle landet, at mænd er nogle misogyne skiderikker!

For det var fredagens dagsorden, at deres panel af kvinder naturligvis skulle debattere MÆND - ikke KVINDER - men MÆND og deres tone i kommentarfelterne på Facebook.

Det er sørme godt, at vi kan holde lortet objektivt!

Den hvide, heteroseksuelle mand skulle atter tæves på nationalt tv.

For frem for at tale om adfærd i debatten skal det omhandle køn.

Og lad os være ærlige. Der er mange penge i fortællingen om, at mænd er modbydelige rovdyr, der kun har ét formål i livet: at nedgøre kvinder, at overfalde kvinder og at benytte kvinden som et serviceorgan. For seertal betyder PENGE.

Den anden dag måtte en mand hives ind i studiet og læse en kommentar op, så den sagesløse unge kvindelige politiker kunne fortælle ham, 'hvad det ligesom gjorde ved hende'.

Hey, jeg synes, det er fantastisk, at mennesker skal konfronteres med dem, de sviner til bag en skærm.

Men jeg er FUCKING træt af, at det kun skal handle om 'toksisk maskulinitet', for 'toksisk FEMININITET' eksisterer i allerhøjeste grad.

'Blev svinet til af kvinder'

Da Jane Fonda tonede frem på skærmen til Oscar-uddelingen, var det KVINDER, der svinede hendes udseende til.

Helle Thorning-Schmidt blev svinet til af kvinder. Det er kvinder, der fortæller kvinder, at de ikke er seriøse ledere i stiletter og Botox. Ikke mænd!

I det øjeblik, kosmetiske operationer debatteres, er det KVINDER, der i kommentarfelterne fortæller, hvor grimt det er, og hvor glade de selv er for at ligne en røv, der er træt af at skide!

Når vi polariserer debatten, så den kun omhandler mænd frem for adfærd, står vi atter kun med den ensidige, populistiske fortælling.

Sandheden er, at mænd muligvis skriver 'hun er også en grim kælling'. Men kvinder, de går all in på at lave et karaktermord.

Personligt bliver jeg jo ikke kun kritiseret for mine holdninger - hvilket er mere end fair - men kvinder og især feminister, der er aktive i debatten, slutshamer mig og kalder mig 'en, der lefler for køtere og liderlige mænd'.

De angriber mit intellekt og min person ved at strippe mig for empati og tillægge mig motiver, jeg ikke har. At mene, jeg udelukkende er, hvad jeg er, fordi jeg vil bekræftes af mænd.

Det er, hvad kvinder gør i debatter! Og af en eller anden sær årsag vælger samtlige medier at overse det. Det samme gør Kvinfo, Dansk Kvindesamfund, Sex og Samfund, Everyday Sexism Project og så videre.

De skriver udelukkende om alle de stakkels kvinder, der svines til på nettet af mænd.

Det eneste, de allesammen kollektivt har ret i, det er, at en kæmpe del af kvinder er nogle FUCKING stakler!

For hvis de havde det superduper godt indeni, kunne de måske holde sig til debattens præmis frem for at lade deres følelser overtage i psykoser, der blot udstiller deres allergrimmeste side.

Hey, det er åbenbart en del af mit game!

'Stop MeToo-røvslikkeriet'

Men det er sgu sært, at mit køn skal fritages for italesættelse af den adfærd. Den ses jo overalt på Facebook!

Ingen er mere stakkels end dem, der går ind i flokdynamikker for at æde dem, de ikke er enige med.

For der bliver ikke talt om de lukkede feministgrupper, der koordinerer deres angreb på de debattører, de er uenige med.

Hvordan de med ord kollektivt både devaluerer og angriber skribenten. For derefter i flokke at anmelde opslag, kommentarer eller en side. Hvis der er nok, der anmelder, ser Facebook ikke på, om det er korrekt eller ej, så vinder piratfiskene på at være en flok, frem for om det er rimeligt.

Skal vi tale om adfærd, må medierne altså stoppe dette feministiske MeToo-røvslikkeri, som de har gang i. De har nemlig kun én agenda, og det er at udskamme mænd, ophøje kvinder og tillægge kvinder en uskyldsren karakter, mens den hvide, heteroseksuelle, midaldrende mand skal lægges for had.

Og fucking shame on you, I hyæner!

Det er jeres egne fædre, brødre og sønner, I lader drukne, mens I selv sidder med jeres selvfede offerrolle i redningsbådene!

Frem for at tillægge et køn skylden for alverdens ulykker burde I hellere spørge jer selv om, hvorfor I har behov for, at kvinder ikke også blot må ses som mennesker frem for madonnaer?

Det er primal adfærd og sociologiske flokdynamikker, vi skal tale om. Ikke køn!

Lorte-retorik og nedgørelse er IKKE kønsbestemt! Det er adfærdsbetinget, og det er på tide, I fucking fatter det!