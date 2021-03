Hundragen: I er ikke helte fordi I ikke barberer jer

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Der er ingen identitet i at have hår under armene, mener Hundragen

Hold nu kæft med at opmale jer selv som fucking helte, fordi I ikke barberer jeres overlæber, ben, skræv eller armhuler!

For helvede, hvor er jeg træt af enten denne martyrlighed eller offergørelse!

Siden Romerriget har mænd barberet sig, og jeg kan garantere jer kære hylende kvinder, at der er INGEN mand, der forsøger at undertrykke jer, fordi DU tilvælger at have stikkelsbærben eller hår all over.

Faktisk tror jeg, at en del af mænd finder det totalt nice, at DU ligeledes vil elske at flette lianer ud af hans ryghår og efter en god omgang oral dukke op fra hans inderlår med tænderne fulde af tandtråd!

Alt omhandler præferencer.

Hvis DU som ultra-offergørende vrælende feminist antager, at NOGEN mand ønsker at kontrollere dig med en skraber som magtmiddel, så lader du dig indlægge ude på Gakkelakanstalten.

For så er det vitterlig både psykiatrisk hjælp og selvbevidsthed, du skal finde en ny indoktrinering på!

Du bliver ikke mere Beyoncé

Hvis DU som kvinde føler dig bedre og mere Beyoncé-agtig på empowerment, fordi du ikke barberer dig i skrævet, så aner jeg faktisk ikke, hvad der er galt med dig. Men det fandeme ikke selvstændighed, der fylder dig op.

Hvis du planter et selvværd i, om du har hår på dine ben eller ej, så bør du seriøst tage en snak med dine forældre.

Hår er hår.

Om du har dem eller ej, er op til dig selv.

Nogle finder det attraktivt - og andre ikke.

Sådan er det faktisk også, hvis du vælger at være skaldet eller bruge en specifik parfume.

Det eneste, andre skal, er, at lukke deres røv, så langt er jeg med.

Men om jeg fucking begriber, at du som kvinde gider at gøre din kropsbehåring til en martyr-kamp for din kvindelighed. Det er noget forpulet pjat.

Kæmper også

Mænd har om nogen kæmpet med skægvækst og hårvækst, siden vi trådte ud af hulerne.

Så ligesom moden muligvis dikterer det ene eller andet, så vælger du jo selv, om du vil følge den!

Så stop det vræleri eller stolthed, om du benytter en skraber eller ej!

Find hellere bare stolthed i at være dig selv uden at give en fuck for, hvad andre mener.

Du er ikke et bedre eller værre menneske ud fra, om du har hår i armhulerne, overskæg eller ej.

Men du er fandeme irriterende, når du konstant skal gøre mig opmærksom på, om du har eller ikke har det, og bede mig tage stilling.

Honey, det rager mig sådan set, og du må have alle de sveddråber hængende i dine sorte hår under armene, som du lyster.

Men alle de her 'PlimmeLimmeRier' viser blot, at feminismen ikke bare har spillet fallit, men scoret alt for mange selvmål.

Tænk, at kvinder nu skal finde empowerment i deres hårvækst frem for integritet, og om de er søde og rare.

Eller hvad de har af kompetencer.

Det er bare ikke nogen speciel færdighed eller karaktertræk at have sammenvoksede øjenbryn.