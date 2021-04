Hundragen: Lav hans mad og vask hans underbukser

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Hundragen langer i denne uge hårdt ud efter feminister, der nægter at passe på deres mand

'Den bedste måde, jeg kan vise omsorg på, er ved at lave mad til ham, jeg elsker,' sagde jeg i en samtale med en kammerat, hvor vi talte om biologi og nutidens feminisme.

Det Danmark, vi står i, har splittet kønnene og overbevist primært kvinder om, at vi slet ikke har brug for mænd.

Små piger lærer en hulens masse om, at de skal være 'strong independent women' - hvilket for rabiat feminisme betyder = Du har ikke brug for en mand, og du kan praktisk talt leve alene.

I teorien er det da korrekt, men i praksis har der aldrig været flere ulykkelige mennesker i Danmark, end der er nu.

Jagter en mand

At være single betyder bestemt ikke ulykkelig, men mange lider afsavn, når der er gået nogle år, eller når deres biologiske ur advarer dem.

Så går jagten ind efter en mand, så de kan få børn. For mange er det blot alt for sent, eftersom deres fertilitet er faldende.

MEN.

Nutidens feminisme negligerer og ønsker at undertrykke de biologiske forskelle, mænd og kvinder oplever, og hvor naturen så vidunderligt har designet os til at forankre os i hinanden.

Fyldt indbakke

Det interessante er, at da jeg en dag smed en lille video op i min 24-timers historie på Facebook, hvor jeg er ved at lave frokost til et møde og ytrer den gamle floskel om, at mænd skal overvindes med mad.

Så skete der noget sjovt - min indbakke blev overfyldt!

Mænd skrev drømmende til mig om, hvor fantastisk det var, at kvinder laver mad til dem, og hvor feminint det dog var se mig stå og stege bacon.

Det er jo vildt.

Men også sørgeligt ...

Fordi det viser noget om, hvor meget vi i dag grundlæggende ikke fatter shit om at passe på hinanden!

'Viser jeg er forelsket'

Og her, kære kvinder, kan jeg så afsløre:

Vi finder det muligvis sexet og naturligt, at en mand kan lave mad. Men det er INTET i forhold til, hvad majoriteten af mænd føler, i det øjeblik DU vælger at lave mad til ham.

Som jeg sagde til min kammerat:

'Det er jo én af de få praktiske måder, jeg kan vise en mand, jeg er forelsket i, at jeg passer på ham.'

For uanset hvor feministiske vi ønsker at være og vise, at vi ikke behøver nogen mand, at vores veninder er nok og yada yada yada ...SÅ vil biologien noget andet!

Dyb omsorg

Og i det øjeblik, jeg kan servere hjemmelavet mad, som jeg har gjort mig umage med, rammer jeg noget af vores mest primale, som omhandler den dybeste omsorg.

For du kan faktisk ikke vise et andet menneske mere omsorg end at passe på et af vores vigtigste behov: mad og drikke.

Mange tænker ikke over det, men ved at drage omsorg via mad viser du faktisk, at du kan passe et spædbarn, for du har føling med behov og ammer, når det er nødvendigt.

Mad er SÅ essentielt for omsorg fra kvinder, og uanset køn er det, hvad vi som det første får fra mor.

Gamle dyder

I dag negligerer unge feminister betydningen af de gamle 'dyder', fordi de tror, det omhandler undertrykkelse, at passe på hinanden.

Det er derfor, så mange i dag har KÆMPE problemer med at finde harmoniske parforhold.

Fordi de insisterer på at vise en mand, hvor selvstændige de er, og at de ikke har brug for ham!

Problemet er bare:

Hvilken mand gider dig, hvis du ikke har brug for ham?

Hvilket menneske ønsker interaktion med et andet menneske, der konstant lever i et narrativ om ikke at kunne bruge dig til noget?

Mangler empati

Kvinder udtaler stolt i dag 'jeg knaldede ham og smed ham ud, jeg har ikke brug for en mand.'

Så hvor har feminismen gjort os mere empatiske?

For jeg kan faktisk ikke se det ...

Vi har brug for hinanden.

Og personligt vidste jeg det i det øjeblik, jeg selv sagde til en fyr, der pludselig var angst for at binde sig:

'Jamen, rolig! Det er sgu da ikke, fordi jeg gider vaske dine underbukser og lave din mad! Jeg vil bare gerne lære dig at kende.'

Da jeg lagde røret på, vidste jeg, det var løgn.

Jeg ønskede intet andet i min forelskelse end at passe på ham ved PRÆCIS at lave hans mad, sørge for, at han spiste ordentlig, passe på ham og vaske de underbukser!

Ønsker at passe på ham

Jeg har personlig fralagt mig alle floskler om, hvad det er at være stærk og selvstændig!

For jeg har brug for mænd.

Og vigtigst: Jeg har af og til brug for en specifik mand, som jeg ønsker at passe på og være noget for.

Jeg har brug for, at en mand har brug for mig.

Jeg ønsker at lave mad til min elskede, og jeg skammer mig ikke.

At være stærk og selvstændig omhandler nemlig også evnen til at vise omsorg og at have brug for et andet menneske.