Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Vi slås over mundbind, over tests, over diskriminering, over politiske fløje og seksualitet, mener Hundragen

Vi slås, fordi vi kan lide det. Det er sandheden!

For kære menneskehed. Vi har alle så travlt med at være forargede, triste og chokerede over alle andre. Over krig, over vold og over de konflikter, vi ser både her og i verden. Men sandheden er, at vi alle på daglig basis bidrager.

Det gør du også.

Vi bidrager, når vi griner lidt ondskabsfuld ad andre, når vi peger fingre, og når vi er vrede over andres vrede.

Vi er hyklere af natur, og vi er skabt til at tilhøre diverse flokke, som giver os et tilhørsforhold imod en ydre fjende.

Vi har brug for spejle og for at føle os helt rigtige, og det gør vi ved at tilhøre politiske partier, ved at samles om, at Israel er dumme, eller at palæstinensere er terrorister.

Alle vil være uenige og enige

Vi samles om at ønske at være moralske og gode mennesker.

Og vi liker de opslag, vi er enige i og putter profilrammer på, så de andre i samme flok kan genkende os. Det er blot uniformer i ny design.

Men soldater genkender hinanden alle steder.

Antivaxxere genkender hinanden og kan samles, mens de kalder modstandere for får.

Provaxxere kan ligeledes kalde enhver skeptiker ud via profilramme og kalde vedkommende for sølvpapirshat.

Vi slås over mundbind, over tests, over diskriminering, over politiske fløje og seksualitet.

Vi slås over at slås - og over at andre slås.

Og vi elsker det!

Så har vi det godt

For hver gang et menneske udskammer et andet, via en nedgørelse på dennes værdi eller 'manglende' moral, så boostes vi på alle kemikalier i hjernen.

Vi boostes på adrenalin og følelsen af at arbejde for vores flok.

Vi føler os retfærdige op retsindige. Vi er de gode! Vi er heltene!

Der er en hel specifik sociologisk mekanisme, der definerer vores selvsyn og dynamikker på flokke.

På vores plads i den flok og ønsket om at imponere resten af den.

Så vi elsker at hade andre, og de fleste forstår det ikke engang.

Mobbere af natur

Vi har behov for at føle os som gode mennesker og det gør vi ved at beskue visse andre som undermennesker der er uden moral.

Det er et biologisk og sociologisk ubestrideligt faktum.

Vi er mobbere af natur, og det er vi livet igennem.

Problemet er bare, at når vi kan retfærdiggøre det i flokdynamikker, mener vi ikke selv, at det er mobning eller had.

Så er det jo blot politik eller at bekæmpe noget ondt.