I kan være mine skærmslaver

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fejrer Katja K. sit jubilæum på sin helt egen (frække) måde

Iført lækkert lingeri, høje hæle, og min læderridepisk ved min side, nyder jeg et glas cava, imens jeg skriver min klumme nr. 100 for EB.

Der er en ny bølge på vej, og det er ikke en tredje corona-bølge, men en feministisk tsunami af dimensioner.

Bølgen bruser i mit indre, og DET skal fejres!

Siden min officielle nyhed om, at jeg atter træder ind på sexscenen, er det væltet ind med beskeder til mig fra sexhungrende mænd.

Det er ikke en overraskelse, og jeg takker for jeres oprigtige interesse.

Selvom det er jer, der skal takke mig.

Tænk på hvor meget seksuel nydelse, jeg igennem årtier har givet til jer mænd!?

Guld-orgasmer

Jeg er en ren skattekiste af uvurderlige guld-orgasmer.

Og jeg har givet det af glæde, men nu er det min tur til, at få ALT det, jeg længe har fortjent.

Nogle selvbestaltede meningsdannere udtalte engang, at Katja Kean var mit livs fatale fejltagelse, men det er ikke korrekt, Katja Kean er min hidtil bedste bedrift, og er en gave der bliver ved med at give.

Men hold kæft hvor har jeg fundet mig i meget lort.

Det løb er dog for længst kørt, og nu er det altså mig der bestemmer.

Jeg svinger min læderpisk, så I får blodrøde striber på jeres blege mandeballer.

Min indre herskerinde, ’Atomic Blonde’ er vækket til live, og går snart online, så hvis du tænder på idéen om, at blive min kommende skærmslave, må du skrive dig op i slavekøen.

Pink symbolik

I går var en god dag.

Jeg tog bussen ind til Barcelona for, at besøge 'Erika Lust & co. og svævede derfra på lyserøde skyer.

Vi skal skrive på værdibaseret voksen film med et budskab om: EMPOWERING SEX POSITIVITY.

Og nej, det bliver ikke kedeligt!

(Meget kan man sige om mig, men kedelig det er jeg sgu ikke.)

Alt i storbyens gadebillede, talte tydeligt til mig i pink symbolik.

De japanske kirsebærtræer i fuldt flor, kvinder spadserende på gaden med deres lyserøde læbestiftsmunde, og caféejer Sue Ellen, som jeg senere på dagen mødte på ’Pink bar’.

Selv mit eget tidligere lingerilogo, som var en pink trekant, så jeg flot på en sortmalet butiksfacade i byens mest hippe kvarter.

Kvinder, kvinder, kvinder, primært kvinder, bliver mine nye kollegaer.

Både på film lærredet og på kontoret – de fleste af hendes ansatte er nemlig kvinder.

Ærbødig respekt

Blød erotik med sensuelle kvinder bliver min nye boldgade.

Og nej, jeg lader mig ikke penetrere af hvem som helst, det bliver kun særligt udvalgte VIP personer.

Nu må I ikke fortvivle, jeg ELSKER stadig mænd, men jeg har lyst til at afstraffe jer hårdt med KÆRLIG ’pisk i hånd’, til I græder af glæde.

Jeg tvinger jer ned på knæ, med mine sylespidse stilletter, som I må få lov til at kysse i ærbødig respekt.

Selv kysser jeg kun med pigerne nu.

Men det er jeg ret sikker på, at I vil kunne lide at se på.

Hvad vi kvinder ikke gør for jer mænd!