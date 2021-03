Ida-Sophia: Lad os blive ældre i fred

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Ida-Sophia vil gerne sætte fokus på den måde, hvorpå der tales om folk, der er over de 30

I år fylder jeg 31, og det har virkelig sat tanker i mit hoved og blandt andet taget mig med tilbage, til da jeg fyldte 29 år. Den fødselsdag var egentlig ikke en big deal for mig.

Men det var det tydeligvis for alle andre mennesker omkring mig: Hver gang, jeg besvarede spørgsmålet 'hvor gammel bliver du så?' med '29', var det, som om jeg fortalte, at jeg havde matchet med Rasmus Paludan på Tinder eller hamstret toiletpapir under corona: 'Åuhuhuååååhaaaaaaaaadadaddaada, for den da også, SÅ er det da bare om at nyde det, MENS du ka'. De kommentarer var sådan set det eneste, jeg stødte på i løbet af dagen, og det var, som om folk havde glemt, at det, man normalt siger til nogen, der har fødselsdag, er: tillykke

Så nu vil jeg egentlig gerne stille det spørgsmål, jeg ikke fik taget mig sammen til at stille på min fødselsdag:

Hvorfor, Berit? Sig mig lige engang: Hvad er det helt præcist, jeg skal nå at nyde, 'mens jeg kan?' At være fattig og ikke have råd til at skrue radiatoren op på mere end tre i min fodkolde lejlighed, at spise rester, have hjertesorger, være stresset, skamfuld og forvirret, have dårlig smag og ikke vide, hvornår jeg burde drikke den sidste drink i byen? Nuvel, 20’erne var fantastiske, men én ting er sikkert:

Bare fordi jeg i dag er fyldt 30, kan jeg stadig drikke tequila, have tømmermænd, være fortvivlet, forvirret og knække mig i spand for derefter at ringe efter pizza og se 'Svampe Bob Firkant', alt imens jeg ligger i fosterstilling og tjekker, hvem der har unfollowet mig på Instagram.

Ovenstående kommer ikke til at ændre sig fra den ene dag til den anden af, at jeg bliver 30, og hvis det gør, skulle det meget gerne kun være til det bedre i form af mere livserfaring, en bedre indkomst og lidt voldsommere tømmermænd, der måske kan minde mig om at gå hjem, før lyset tændes, og gulvet er så klistret, at jeg ikke kan løfte fødderne hen til garderoben for at fortælle, at jeg altså havde mit jakkenummer lige før, men i stedet gå hjem i bedre tid.

Jeg glæder mig til at blive 31, jeg har aldrig følt mig mere boss, og nej, Berit, det er ikke 'fordi jeg ligner en på 24, og 30'erne er de nye 20'ere.' Det er, fordi jeg ligner en på og er 30 år gammel.

Det er, som om vi er skolet til at forestille os, at på dagen, vi fylder 30, kommer vi automatisk til at ligne Grev Ingolf og udvikle samme personlighed som Grauballemanden. Jeg vil gerne have lov til at blive ældre i fred for åndsbollede kommentarer og folk, der holder vejret på mine vegne.

Det billede, vi alle går rundt med på nethinden, er skabt af kapitalismen, som ønsker at tjene penge på vores frygt for at blive grimme og irrelevante og har ikke en noget med virkeligheden at gøre.

Derfor er det virkelig vigtigt at minde sig selv om, at der ikke findes en opskrift på at blive ældre på den rigtige måde, der er ikke noget bestemt sted, du bør være i dit liv, eller en særlig måde, du skal se ud på. Det hele er omverdenens forventninger til dig, men det eneste, der gælder, er, hvad du selv synes er vigtigt.

Vi skal stoppe med at opbygge floskler, som gør os gode nok trods vores alder - det behøver vi ikke, vi er gode nok, uanset hvor gamle vi er, og hvor vi er i livet, når vi når dertil - medmindre vi er over 15 og går i pikachu-jumpsuits uden for hjemmet selvfølgelig.