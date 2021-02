Ida Sophia om coronanedturen: - Vi går glip af livet

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Radiovært Ida Sophia føler, at livet, dets glæder og mening er gået i stå

Fysiske teorier fortæller, at tiden ikke har nogen retning, at der ikke er forskel på fortid, nutid og fremtid. Nogle forskere mener endda, at vores tidsopfattelse kun er en illusion.

Jeg dumpede i fysik i gymnasiet, men nu gør de her teorier mig godt. Jeg ligger nemlig om natten og tænker over tiden.

Jeg tænker på, at den under coronaomstændighederne flyver afsted, alt imens livet, dets glæder og mening er gået i stå.

Blev ikke det bedste

Jeg tænker, at det her skulle have været de bedste år af mine 30'ere, de sidste år jeg ser ung og smuk ud, tiden jeg stadig kunne drikke drinks på en hverdag og feste med mine veninder, inden vi måske pludselig skal have børn og på barsel.

Jeg tænker på, at min kærestes og min tid som nyforelskede er forsvundet ind i coronaens kedelige karantæne, hvor vi hver dag indånder hinandens brugte luft, tisser for åben dør og piller bussemænd i sofaen.

Det var nu, jeg skulle have været på toppen af min karriere og i gang med et udlandseventyr i Hamburg - i virkeligheden overbeviser jeg mig selv om, at lige præcis de her år skulle have været de bedste år af mit liv, og nu er de blevet taget fra mig.

Heldigvis har jeg et nært kendskab til angsten - og har levet med dens omfavnelse i mange år.

Jeg ved, hvor egocentreret og perspektivløs den er, hvor meget den er ude på at ødelægge og føre mig ned i et hul, hvor alt er håbløst og uretfærdigt. Derfor ved jeg også, at uanset alder kan det føles, som om du lige nu bliver frarøvet dine bedste år. Vi havde alle drømme for den tid, vi bliver bestjålet, og vi ser dem alle hver dag smuldre en for en.

Det skaber en enorm kollektiv nedtur, en allemands ængstelighed for at gå glip af livet.

Besat af tiden

Jeg ved godt, at forskerne nok ikke mener det her, når de siger, tiden er en illusion.

Men det har hjulpet mig at huske på, at meget af det, vi går glip af, mest af alt er illusioner - altså scenarier, vi havde en forestilling og et inderligt håb om skulle udspille sig, men som vi aldrig har haft en garanti på ville ske.

Præcis ligesom at blive besat af en ny flirt og allerede have visualiseret bryllup og børn, inden man har været på første date.

Jeg prøver at huske mig selv på, at mine drømme kan corona ikke fratage mig, og at der er al tid i verden til, at de kan blive til, hvis jeg ikke lader tidspunktet efter corona begrænse mig.

Jeg siger til mig selv, at hvis tiden virkelig er en illusion, så har den bare været sat i stå, og når vi åbner op igen, kan vi alle fortsætte, hvor vi slap, fra en slags fælles nulpunkt.

Noget, som til gengæld ikke er en illusion, er, at vi mistrives som aldrig før, og hvis ikke der er nogen i regeringens udgave af 'X on the Beach', der snart får fingeren ud og øje på problemet, bliver konsekvenserne langt højere end knuste drømme og 18 milliarder til minkavlerne.