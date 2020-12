Ida Sophia: Vil ikke ødelægge den gode stemning, men!

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Presset på de sociale medier hører alle årstider med

I sommer skrev jeg et opslag på Instagram, der handlede om, at sommeren nogle gange kan give stress og ubehagelige følelser i kroppen, blandt andet fordi vi i Danmark langt hen ad vejen er opdraget til, at når solen skinner, skal man resolut ud og nyde det gode vejr - koste, hvad det koste vil. Bogstavelig talt.

Det kan føles, som om alle omkringværende mennesker pludselig har en vennekreds bestående af små 25 mennesker, der aldrig skal tidligt op på arbejde, men derimod har god tid til at sidde i gården og synge med på 'Tro på os to' og drikke kulørt spand til kl. 3 om morgenen.

Pludselig føles det, som om alle havde uanede mængder af penge til at spise ude hver aften og leje sommerhuse og ponyer og både og gå til koncerter og købe Chanel-sandaler. Ingen taler om, hvor ensomt det føles at have minus på kontoen og sidde en sommereftermiddag kl. 16 uden planer og kigge ud på de mennesker, der køber engangsgrill og papvin og grinende følges ad til Nørrebroparken.

Så var der krea-rum og julehygge alle steder

Første advent skete noget lignende.

Der startede DM i hygge nemlig.

Jeg elsker julen! Jeg har vidunderlige juleminder med familie og venner, og jeg er egentlig ikke ude på at ødelægge den ellers gode og trygge stemning.

Men Instagram var pludselig en overflod af klistrede kærestepar, der åbnede pakkekalender (her er jeg selv superskyldig) og flettede fedtede fingre smurt ind i overbetalte churros fra Tivoli.

Pludselig var diverse københavnerkøkkener og dagligstuer forvandlet til klippeklister-krearum, hvor folk havde babyer, striktrøjer, gløgg og guirlander i uanede mængder for ikke at tale om hjemmebag, julekalender og pastelfarvede juledekorationer, og det gik op for mig, hvor forpustet jeg blev af at se på mennesker, der hyggede sig, som var der ingen dag i morgen. Jeg blev pludselig alt for bevidst om, hvor prætentiøs og på mange måder konkurrencepræget julen er.

Jeg tænkte på de gange, jeg stolt har kunnet fremlægge en kalender spækket med julefrokostplaner hver weekend december ud, for hvem det end skulle interessere (læs: ikke nogen), fordi det føltes, som om jeg havde løst blækregning i jul til topkarakter, til trods for jeg nok inderst inde ikke orkede halvdelen af arrangementerne. Det gav mig en følelse af at være populær og en del af et fællesskab, hvor alle andre gjorde præcis det samme.

At være med eller ikke at være

Ligeledes tænkte jeg omvendt på de år, hvor jeg ikke har været inviteret til nogen julefrokoster overhovedet.

Men i stedet har fulgt med på internettet, alt imens jeg har spist pastaskruer på sofaen, set 'Landmand søger kærlighed', følt mig ekskluderet, ensom og haft dårlig samvittighed over ikke at hygge mig og være i julestemning.

Det fik mig til at tænke på min morfar, der sidder alene hver juleaften, og den dårlige samvittighed, det giver mig, og på, hvordan jeg som barn nogle gange pyntede på min julegavehøst og sagde, jeg havde fået mere, end jeg havde, fordi nogle af mine veninder fik større og dyrere gaver, og jeg syntes, det var flovt. Det hele var lidt en konkurrence, man ikke ville tabe.

Jeg tænkte på, hvordan julen er kapitalistisk, dårlig for miljøet og på, at jeg er helt vildt dårlig til at genbruge gavepapir og sortere affald, og at jeg ikke har doneret nok til julehjælp og på alle de sociale konstruktioner og manifestationer i vores samfund, der gør, at julen er langt mere end blot hjerternes fest.

Julen er mange ting

Jeg spurgte mine følgere på Instagram, for at få et indblik i, hvad de havde af mindre flatterende julefølelser. Jeg har aldrig i mit liv fået så mange svar på et spørgsmål. Flere hundrede beskeder med eksempler på, hvor kompliceret og følelsesmæssig hård en tid det her også kan være.

Julen er tiden, hvor tørlagte alkoholikere skal sige pænt nej tak til overflod af Rød Aalborg og julebryg flere gange på en måned, end de normalt skulle på et helt år.

Det er en tid, hvor de, som ikke kan sige nej, falder i igen og påvirker både sig selv og deres pårørende.

Det er en fest, hvor de, der i grunden måske ikke er så tosset med deres tykfobiske bedstefar eller hyggeracistiske tante, ikke har lyst til at spille om indpakkede dingenoter fra Søstrene Grene, alt imens de forsvarer, at de ikke har kæreste, børn, uddannelse eller bolig, men gør det alligevel, fordi det skal man, og det er hyggeligt. Pludselig sidder man der og bliver selvbevidst og skammer sig og vinder et julemandslys og en dijonsennep.

Det er ligeledes en tid, hvor mange bruger penge, de ikke har, for at efterleve de tårnhøje standarder om julegaver og middage, som vi har etableret i samfundet, og en tid, hvor nogle slet ikke får gaver og til forskel fra mange andre blot bliver mindet om alt det, de ikke kan give til dem, de elsker. Sådan fungerer det også med familierelationerne. Det er de store sociale fællesskabers fest, og de, der enten har mistet deres eller aldrig har haft nogen, kan endnu en gang observere og se til på sidelinjen.

Et glansbillede

Det er de fleste introvertes hadehøjtid og en fest, hvor skilsmissebørn hvert år skal vælge, hvor de vil holde jul og derefter have dårlig samvittighed over fravalget af den anden.

For ikke at glemme, at hvis du slet ikke fejrer julen overhovedet, skal du stilles til ansvar og svare på spørgsmål og bliver kigget på, som var du den dårlige stemning i egen høje person.

Men mest af alt drejede mange af de her henvendelser sig om problematikken i at føle sig alene med problemstillingerne og følelserne, fordi ingen turde sige til og evt. komme til at ødelægge det glansbillede, julen på mange måder er for de omkringværende mennesker.

Det er på mange måder en smuk tanke, at julens udtryk og dertilhørende traditioner skulle være hævet over økonomi, sociale konstruktioner og kapitalisme som et andet juleeventyr, men det hænger bare ikke rigtig sammen.

Jeg synes, det er en fantastisk tid.

Jeg synes også, det er enormt vigtigt at huske på, at julen ikke udelukkende er hjerternes fest, men også skammens, den dårlige samvittigheds, dramaets, savnets, grådighedens, sorgens, misbrugets, fattigdommens, psykens, ensomhedens og alle de andres fest, og der også være plads til, at de kan få en plads rundt om bordet, og vi kan tale om det hele sammen. Det er vel i virkeligheden det, hjerternes fest dækker over. God jul.