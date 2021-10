- Jeg er feminist OG sexikon

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge stiller Katja K spørgsmålet: Kan man både være feminist, når man tidligere har været pornostjerne?

Det er et tilbagevendende tema; Kan man være tidligere pornostjerne og samtidig være feminist?

Rødstrømpe-feministerne fra 1970'erne mente klart, at det kan man IKKE!

Deres mindset var anti-sex.

De var af den overbevisning, at hvis man arbejder som pornomodel eller sexarbejder, er man et stakkels offer, der bliver misbrugt af klamme liderlige alfonser eller cigarrygende pornoproducenter.

Men det er langt fra hele sandheden om de verdener, og man kan ikke skære alle over en kam.

Fjerdebølge feministerne, som skrev ’Ludermanifestet’, mener derimod det stikmodsatte.

De kræver deres ret til at kunne være 'liderlige lykkelige ludere' eller erotiske kunstnere, hvis det er det, de har lyst til at være – for de gør det helt og aldeles på deres egne præmisser.

En arrogant holdning

Nogle kvinder mener, at det at være pornoaktør er det samme som at være prostitueret.

’En billig luder til salg’.

Dét er en temmelig radikal, nedsættende og arrogant holdning at udvise overfor sine medsøstre.

Kvinder ér kvinder værst.

Men, det ér altså ikke det samme.

Det er to forskellige sexerhverv, hvor kvinderne bruger retten til at dyrke deres frie seksualitet i en arbejdsmæssig sammenhæng.

Jo, det var topunderholdende at være kvindelig ’performer’ i pornoindustrien i slutningen af 1990'erne.

For mig var mit kontroversielle livsvalg en kombination af et kulturelt oprør imod mit lands begrænsende samfundsnormer og samtidig en personlig feministisk frihedskamp.

Jeg var og er tilhænger af 'Lipstick feminism', som hører til i den tredje bølge af de feministiske bevægelser, som kræver og omfavner friheden til både at være feminin og seksuel eksplicit.

Udelukker ikke det andet

Det ene behøver ikke at udelukke det andet.

Det er lige mig.

Nutidens fjerdebølge feminister kæmper en brav kamp og har allerede vundet mange omgange.

De gør det godt.

De inspirerer mig, og jeg ved, at mange af dem ser på mig som en sej rollemodel.

Tak for jeres tillid, piger.

Der er dog stadig masser at kæmpe for i vores samfund - for kvinders seksuelle frihed. Så jeg melder mig på banen igen: klar til at støtte den unge generation af modige piger.

Udskamning og 'slut-shaming' hører ingen steder hjemme, og det skal stoppes.

Forleden blev jeg interviewet i 'Go’aften Danmark' på TV2, hvor jeg proklamerede, at Katja K er klar til endnu en omgang kvindekamp.

Vi mødes i 'bokseringen' til inkluderende samtaler i ligestillingsdebatten.

Femtebølge feministerne er i fremragende fremmarch.