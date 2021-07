Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K ser også porno

Jeg er kvinde, og jeg ser også porno.

Hvor mange kvinder vil indrømme, at de ser porno?

Jeg støder til stadighed på tabuet om, at kvinder ikke vil indrømme, at de ser porno.

Virkelig?

Kan det virkelig være rigtigt, at mange kvinder stadig proklamerer at porno er ækelt, og at de ikke vil røre det med en ildtang?

Jeg tør godt indrømme det

Ikke fordi, at der ikke findes porno der er ækelt, for det gør der ved gud!

Det lader til at kategorier som, ’knald din sted søn / bror / søster / far / mor’, er meget populære.

Så længe det ikke er din 'rigtige' familie, er det accepteret, og er kun noget vi 'leger'.

Og hvem kender ikke til at falde i 'hullet' for dernæst og opdage, at man ligger der alene i sin seng og onanerer til noget beskidt sex?

Der er mange andre grænseoverskridende sex kategorier, som pirrer folks forbudte fantasier.

Jeg tør godt at indrømme, at jeg både ser porno, og også indimellem det alt for frække, som ikke tåler dagens lys.

Jeg ser det ofte

Ingen, som i ingen, ville naturligvis tro på, at JEG, Katja K, ikke ser porno.

Det ville alligevel være for mærkeligt, og afgjort århundredes løgn, hvis jeg påstod det!

Det gør jeg selvfølgelig – og ganske ofte.

Specielt i disse Corona tider, trænger man til at få lettet trykket.

I momentet, imens jeg ligger der og 'triller snegl', og svømmer over i ekstase af safter, er alt tilladt i fantasien.

Men bagefter, hvis jeg har masturberet til noget rigtigt beskidt, kan jeg godt få moralske skrupler.

Kender I det?

Og her taler jeg naturligvis kun om film, hvor alle aktørerne deltager frivilligt!

Det kan være kategorier som ’Gonzo, White Trash, Old/Young, kvindelige passagerer på bagsædet af en politibil, der forfører frække politimænd, osv. osv.

Savner ærlige kvinder

Men altså jeg savner, at flere kvinder tør at åbne op og indrømme, at de ser porno, hvis de altså gør det?

Selvfølgelig gør de det.

Og jeg tror ikke på, at kvinder nødvendigvis, ser så meget anderledes slags porno end mænd gør.

At der absolut SKAL være romantik indblandet i manuskriptet.

Det tror jeg er en skrøne.

Selv kan jeg finde på, at spole hurtigt frem til klimaks, selvom jeg også elsker optakten.

Min seksualitet er nok meget lig en mands libido.

Det er sundt

Jeg synes også, at det kan være skønt at nyde frække film sammen med en partner.

Det er sundt at se porno, og det er sundt at onanere, det ved vi er et faktum.

Og det er vildt frækt at onanere sammen.

Og hvem har ikke overrasket sin kæreste i at onanere?

Jeg tog engang en ekskæreste i at onanere til en porno film inde i vores stue, i mørket midt om natten.

Dér sad han og spillede den af, helt for sig selv, mens JEG, Katja K, alle tiders største sex stjerne, lå alene og kukkelurede inde i soveværelset.

Dét syntes jeg alligevel var for groft.

Hvilken mand med respekt for sig selv (og Katja K) kunne finde på det?

Skriver jeg, imens jeg griner højt.

Men alle partnere kan vel indimellem blive lidt træt af hinanden?

Porno kan være et godt krydderi til at ’spice’ tingene lidt op – både sammen og hver for sig.