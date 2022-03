- Jeg var ofte uartig

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner: Jeg vidste fra en tidlig alder, hvem jeg var, og var ikke hæmmet af at føle mig forpligtet til at opføre mig pænt, skriver Katja K, der ikke vil defineres ud fra sit køn

Da jeg var en lille pige, kaldte min far mig for Søren, når jeg var uartig. Og 'uartig' - det var jeg ofte.

Men jeg gjorde jo stort set bare, hvad der passede mig, og jeg spurgte aldrig nogen om lov til at gå mine egne veje. Jeg var en lille fri fugl.

Om jeg blev kaldt for Sussi eller Søren, havde ingen betydning for mig - jeg vidste fra en tidlig alder, hvem jeg var. Jeg var naturligvis klar over, at jeg var en pige af køn, men jeg var ikke hæmmet af at føle mig forpligtet til at opføre mig pænt.

Mine forældre gav mig en fri 1970'er-opdragelse, og det er jeg virkelig taknemmelig for. Jeg er dog ikke sikker på, at det var tilsigtet at opdrage mig frit. Måske var jeg i virkeligheden et svært barn at styre.

Det frie opdragelsesrum har givetvis været med til, at jeg har turdet træffe vilde og kontroversielle valg i mit liv.

Og tak for det.

Nedladende kommentarer

Jeg har altid skiftet kurs og gør det stadig. ’Man ved aldrig med Sussi’, som min søde søster siger. Det tager jeg som en kompliment.

Hvad jeg til gengæld ikke tager som en kompliment er, når nogle primitive hankøn kommenterer mine portrætfotos på de sociale medier med et ’Ku’ godt’ eller ’Katja, vis os nu noget bar hud’.

Der findes simpelthen ikke noget mere irriterende end mænd, der tror, at man som hunkøn er tilgængelig til enhver tid kun for deres skyld.

Jeg kender flere kvinder, der finder den slags sexistiske kommentarer på de sociale medier meget nedladende.

Det er ikke en komplimenterende facon, men en kvindediskriminerende måde at formulere sig på. Prøv engang at forestille jer, at vi bytter rollerne om?

Mere mand

Jeg kan simpelthen ikke se mig selv skrive sjofle kommentarer til nogen mennesker overhovedet - uanset køn.

Og jeg er nok mere 'mand', end I nogensinde har været, skriver jeg med et glimt i øjet.

Men ingen kritik uden positive tilkendegivelser, og der er heldigvis rigtig mange ordentlige mænd derude.

’Kæmp som en kvinde, mand’ er vor tids nye parole, men det skal ikke være en kønskamp, for så er vi ikke kommet et skridt videre i ligestillingen. Jeg er vild med den unge generations bevidsthed om, at vores personlighed ikke nødvendigvis er kønnet, men kønsneutral.

Der eksisterer mange forskellige kønsbegreber i dag, og det kan være uoverskueligt at finde rundt i, men jeg synes, at det er en positiv og befriende udvikling. Vores identitetsforståelse er et langt større begreb end de gængse kønsnormer, som samfundet har konstrueret for os.

Så fri mig for det ordinære ’male gaze’, for det er et gammeldags synspunkt, der fastholder den patriarkalske struktur, som i dén grad er nedsættende over for stærke og selvstændige kvinder.

Tak.