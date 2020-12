Katja K: Det eneste jeg ønsker mig til jul er et nytårsknald

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I julen har Katja K kun ét ønske - det er til gengæld et helt særligt et af slagsen

’It’s gonna be a cold cold Christmas without you’ – de melankolske julesange skurrer i mine ører i dette Herrens år 2020.

Okay, det var ikke meningen, at jeg skulle holde jul og nytår helt alene i år.

Der var lagt i kakkelovnen, men så brød fanden løs

Jeg havde inviteret min sexede eks, men det forhold sluttede igen.

Vi skulle ellers havde ædt, drukket og knaldet igennem hele julen.

Øv altså.

Nu er det ikke, fordi jeg aldrig før har prøvet at fejre jul og nytår alene før - i år er det hele bare meget anderledes.

Måske fordi det ikke er selvvalgt.

Hudsulten fylder

Dette indeværende år har jo været vildt ensomt og asocialt for mange mennesker på grund af den fandens pandemi, så nu kan det vel ikke blive meget værre.

Vi render jo alle sammen rundt med mundbind på og må ikke engang kindkysse.

Jeg har hudsult og lider af den søde kløe, så jeg trænger sgu til en kærlig endefuld af en fræk nissemand.

Mon der er nogle mænd derude, som er vant til IKKE at få noget på den dumme, der kan give mig et par fif til, hvordan man overlever denne tid uden nogen fysisk nærkontakt?

Katja K + nul sex = giver ingen mening.

Jeg har aldrig været ufrivilligt sexfri før. Fuck, hvor har jeg altid været forkælet og privilegeret.

Det er så sund en selvindsigt, ser jeg nu.

Måske skal vi alle mødes på Zoom og nøgne skåle nytåret ind sammen?

Der skal ske noget

Jeg er alvorligt nødt til at tage sex-revanche i det nye år.

Det eneste, jeg ønsker mig til jul, er et nytårsknald.

Mon der er håb for mig?

En ny bekendt af mig fortalte her forleden, at han har manglet sex i ti år, da hans ekskæreste var aseksuel.

Han havde slidt både sin højre og venstre hånd op - så meget havde han onaneret.

Endelig havde han taget sig sammen og var gået fra hende.

Siden da har han sovet på diverse fremmede kvinders sofaer, og han ville hellere end gerne overnatte på min.

Filosofisk set ville han helst holde sig til én partner, men nu har han altså fået øjnene op for sexlivets mange glæder og har besluttet sig for aldrig mere at være monogam igen.

Kolde øl og varme damer går vel aldrig helt af mode?

Har brug for råd

Han mener ikke, at det er naturligt for os mennesker kun at være sammen med den samme person i årevis.

Sådan er vi så forskellige.

Personligt er jeg selv kun til den samme ene mand, når jeg er i et parforhold.

Men når jeg er single, er det en ganske anden sag.

Så skal jeg have gris på gaflen!

Hvad gør en klog i disse tider?

For en gangs skyld er det her sex-eksperten, der har brug for et godt råd.

Måske skulle jeg låne sofaen ud til min nye bekendte - bare en enkelt overnatning?

Eller blot bruge denne solotid til at reflektere over nuet og planlægge fremtiden med hænderne over dynen?

Mon ikke der skal knaldes igennem i år 2021 – uden mundbind og med tungekys.