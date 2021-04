Katja K: 'Det er ikke for børn'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Katja K mere om sit comeback til pornobranchen

’Kan man komme ind i pornobranchen uden en manager?'

’Skal man have erfaring forinden, eller er der andre krav, man skal kunne leve op til?’

’Kan jeg være med i en af dine film Katja?’

Der er væltet pænt mange spørgsmål ind i min indbakke fra både fyre og piger, der meget gerne vil deltage i nogle af de nye erotiske film, der bliver produceret i år af Katja K.

De kvindelige modeller byder pænt ind med reel information om deres mål og karrieredrømme, mens fyrene sælger sig selvsikkert med en fræk smiley, når de beskriver størrelsen på deres store penis.

Fyrene ved godt, at de skal være veludrustede for at kunne medvirke i en kvalitetspornofilm!

Men én ting er størrelsen, en anden ting er gørelsen.

For selvom du har en ordentlig pik, skal du også være sikker på, at du kan performe foran et stort kamerahold, som alle kun har fokus på dig!

Og du sidder måske dér, hjemme i din egen sofa, skråsikker foran din skærm og tænker: ’Hey, det kan jeg sgu let klare, hvad er det værste, der kan ske?’

Tåkrummende

Det skal jeg fortælle dig.

Det værste, der kan ske, er, at du IKKE kan få den op at stå IRL foran kameraholdet!

Og tro mig, jeg har set fyre gå ned med flaget lige der på et filmset, og det var ikke noget kønt syn.

Mega tåkrummende at se på - og pinligt for fyren, der spillede op, og som alligevel ikke kunne præstere på kommando.

Det er ikke for børn at lave voksenfilm.

Du kan sammenligne det med at skulle træne op til en sportspræstation og levere et topresultat.

Så gør dig selv den tjeneste at spørge dig selv, HVORFOR du ønsker at medvirke i erotiske film?

Computer says no!

Du skal nemlig have en rigtig god grund til det, ellers kan du ikke lege med de store i byen.

Du vil være kendt? Du vil vise verden din store pik? Du vil tjene en masse penge? Du vil kneppe en masse damer?

Hvis du kan sige ja til ovenstående spørgsmål, er du gået forkert i byen. Computer says NO!

Faktisk bliver du ikke lukket ind hos mig med den holdning.

Selvfølgelig skal du have lyst til sex, det er en forudsætning.

Men du skal også have lyst til kærligt at udforske og forkæle dine medspillere.

Have lyst til at rykke ved nogle af samfundets opsatte normer, for hvad der er en 'rigtig' og en 'forkert' seksualitet.

Deltage aktivt på film ved at gøre en positiv forskel for vores fælles opfattelse af nutidens forskelligartede seksuelle præferencer.

Vil gøre en forskel

Pornofilm i dag er så meget mere end bare ’en spiller’.

Dengang jeg selv startede i pornobranchen, var jeg drevet af en seksuel trang, men også en frihedstrang til at udfolde mig frit i verdenen.

I dag vil jeg rigtig gerne være med til at gøre en positiv forskel i samfundet med mit velkendte sexbrand.

Så hvis du kan genkende dig selv i nogle af de ikke-ego baserede svar, har du en chance til en casting.

Og husk, at det er mig, der svinger læderpisken, så måske opnår du en guldmedalje!