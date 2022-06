Katja K: Farvel, drenge

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I dag siger Katja K, næsten, farvel til læserne - og kommer med en opfordring

Så er det ved at være sidste udkald, hvis d'herrer, eller damer, har et sidste ønske om et emne, jeg skal tage op i forbindelse med min klumme på næste søndag.

Den klumme, du læser lige nu, er nemlig den andensidste, jeg skriver for Ekstra Bladet i denne omgang.

Faktisk har jeg skrevet klummer for Ekstra Bladet i cirka tre år, og jeg har selv nydt hvert et pennestrøg - og samarbejdet med Danmarks bedste tabloidavis!

Der vil sikkert være nogle, som ånder lettet op over min afsked, imens andre vil begræde min exit. Og så er der dem, der er bedøvende ligeglade med, hvad der sker rundt omkring dem.

Jeg synes, at jeg har dækket mange forskellige emner en gang ugentligt, og jeg har givet noget af mig selv hver gang.

Jeg kan ikke andet end at være mig selv, og jeg har kunnet mærke, hvordan netop dét at være ærlig omkring sin persona kan vække genklang hos andre mennesker. Der er således ikke fejet noget ind under gulvtæppet.

Ikke så tossede endda

Det er fedt, når vi kan spejle os i hinanden. Så er der sgu noget ved det. Ekstra Bladets læsere er alligevel ikke så tossede endda!

Jeg har igennem årene modtaget mange fanmails, hvor en del folk - langt om længe - har fundet ud af, at jeg altså ikke er en tomhjernet gås, bare fordi jeg har haft en international pornokarriere. Tværtimod må de erkende, at jeg alligevel var den, der trak det længste strå til sidst.

Så kan de sidde bitre derude i deres overbelånte og småborgerligt udseende parcelhus og få den alt for gammelsure filterkaffe galt i halsen.

Sådan er det altid i denne lille andedam: man skal først i gennem vridemaskinen og møllen og bevise sit værd, før man bliver 'godkendt' af familien-Danmark. Det er til grin med den latterlige Jantelov.

Det ér mine bryster

For en god ordens skyld må jeg lige minde om, at det stadig ikke optager mig det mindste, hvad danskerne måtte mene om mit kunstneriske alter ego Katja Kxxx. Den 'gamle' pornostjerne kan endnu.

Og ja, det ér mine bryster, som de tager sig ud anno 2022.