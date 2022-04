Katja K: Har jeg været mine fans utro?

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K sidder med en følelse af, at hun har skuffet sine fans

Kan man være sine fans utro?

Ikke umiddelbart, vil jeg mene. Men det er alligevel lidt den følelse, nogle af mine skuffede fans har givet mig.

I forrige uge var jeg på en mini-byferie i Madrid sammen med min (eks)kæreste, og jeg postede nogle meget glade billeder af os to turtelduer på min Instagram-profil.

Normalt får jeg over 1000 likes på mine hotte billeder af Katja K, men får altså kun et par hundrede likes, når jeg viser en mand ved min side.

Og jeg fik en del beskeder i min indbakke fra fornærmede fans om, at de da troede, at jeg var single, og hvad nu med dem?

Surprise! Jeg tuller ikke rundt alene 100 procent af tiden.

Som om jeg og mit liv kun er til for mine trofaste fans?

Filtreret virkelighed

Jo, jeg forstår skam godt, at sex sælger, og det er der absolut intet galt med. Mit selvskabte brand Katja K har solgt sig selv på sex i flere årtier nu.

Men det fik mig til at reflektere over, om kendte tør leve og vise deres liv oprigtigt, eller ligger de under for konstruerede profiler på de sociale medier?

Gør jeg?

De fleste af os viser jo naturligvis kun en filtreret del af os selv til omverdenen, og det gælder både de sociale medier eller IRL.

Det er ikke, fordi at det pisser mig af, men jeg synes, at det er et pudsigt fænomen, at man som fan kan få ejerfornemmelser over sit sexede idol?

Det ville vel nogenlunde svare til, at jeg blev tøsefornærmet, hvis jeg opdagede, at George Clooney pludselig blev gift med en anden kvinde end mig? End MIG!? WTF!?

Selvom manden formentlig er gift, gør det da ikke min fascination af ham mindre. Han er lige så uopnåelig for mig, som jeg er for jer!

Og det er bestemt ikke for at tale ned til jer, for sådan er jeg ikke, og derfor responderer jeg som oftest på de fleste ordentlige beskeder, jeg får på de sociale medier.

Vil have privatliv

Uden sine fans er man intet værd - professionelt set vel at bemærke.

Helt ærligt, jeg synes virkelig, at jeg har givet meget til mine fans blandt andet igennem mine erotiske film. Jeg har givet med glæde, og jeg giver glædeligt meget mere til mine fans, men alt med måde.

Jeg vil også gerne have lov til at have et privatliv og vise det frem, det er vel ikke for meget forlangt?

I lever jo sikkert selv et komfortabelt liv derhjemme med fruen i huset?

Og samtidig vil I gerne have retten til det hele - både madonnaen og luderen.

Men husk nu venligst på forskellen imellem fiktion og virkelighed.

Det meste i livet er ikke, hvad det giver sig ud for at være.

Jeg vil til enhver tid først og fremmest være mig selv tro!