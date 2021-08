Katja K: Havde vild trekant i Italien

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Katja K om en vild sexferie

Ferietid er sextid for mange mennesker.

På ferier i udlandet og langt væk hjemmefra, langt væk fra sin nysgerrige nabo, kan man gå 'sex amok' og slippe tøjlerne fri.

Det gælder også for mig.

Jeg har været på en del single sexferier i mit liv, og jeg har lavet vilde ting.

I en årrække var jeg meget tiltrukket af den italienske ø Sardinien, og jeg rejste dertil flere somre i træk.

En af somrene i Italien var særlig vild.

Jeg havde taget 'jahatten' på og kunne ikke sige nej.

Lige præcis det år havde jeg tjent rigtig gode penge, så der var plus på min konto, og jeg havde lyst til at fyre den maks. af.

Der skulle ikke spares på noget, så derfor havde jeg booket et dyrt hotel, som lå ved en af øens mest fashionable strandbyer på østkysten, Porto Cervo.

Kørte på scooter

Det var nemmest for mig at komme rundt på scooter, så jeg lå i pendulfart imellem stranden og mit vip-hotel.

Om aftenen, når jeg skulle ud, gik jeg på The Billionaire Club ejet af den tidligere Chef for Formel 1 Flavio Briatore.

Flavio Briatore, som var en dekadent storcharmør, festede gerne selv med sine (kvindelige) gæster hver aften på sin natklub.

Han var konstant omgivet af unge damer, der gerne lod sig forføre af ham for at få en bid af berømmelsens kagen, og de mange millioner af italienske lire i hans lommer.

Han var en ældre herre, men det lod ikke til at genere ham, at pigerne på dansegulvet kunne havde været hans døtre.

Selv blev jeg omringet af et lækkert ungt italiensk par, og de lagde ikke skjul på, hvad de havde i tankerne.

De dansede tæt op ad mig, og jeg lod dem befamle mig lige der, midt på dansegulvet.

Efter mange hede dansetrin blev vi hurtigt enige om at køre hjem til mit hotel.

Vi hoppede elegant ind i hans røde Ferrari, og kort tid efter lå vi alle tre viklet godt ind i hinanden i min store, bløde hotelseng.

Tidligt om morgenen efterlod de mig salig i sengen nu gennemvædet af alle vores elskovssafter.

Kiggede uhæmmet

Jeg havde lagt mærke til, at receptionisten på mit hotel havde kigget uhæmmet efter mig, da jeg havde tjekket ind.

Han var en grå, ældre herre med fuldskæg, der tydeligvis ikke havde fået noget på den dumme i lang tid.

Det syntes jeg var synd for ham, så jeg besluttede mig for at give ham en god oplevelse, han sent ville glemme.

Så en aften jeg igen var kommet sent hjem fra natklubben, fik jeg receptionisten ind på mit hotelværelse.

Han var ikke svær at lokke.

Jeg klædte mig af, smed mig på gulvet, spredte mine ben og gav ham lov til at synge imellem mine ben.

Resten af min ferie bød på ekstraordinær service fra hele personalet.

Det blev en 'ferie, jeg ikke ville hjem fra'.

Hvorfor i øvrigt kun gøre alt det, du nyder og har lyst til alene på dine ferier?

Er der ikke noget galt med det 'billede'?

Husk nu også at peppe dit hverdagsliv op!

Jeg selv forsøger at nyde hver dag til fulde - ferietid eller ej.