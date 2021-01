Katja K: 'Hun er altså ikke fræk'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K hylder den nye erotiske bog, men er ikke helt sikker på, hvad den egentlig vil

En ny bog med erotiske fortællinger er netop udkommet og fortalt af syv danske kendte kvinder.

Idékvinden bag bogen er pr-agent og kendis-caster Elisa Lykke. I forbindelse med boglanceringen udtaler hun således:

'Det er for nemt og overfladisk at gå på pornosites for at blive pirret og få lysten stillet.'

Derfor har hun udvalgt seks andre kendte kvinder, der hver har skrevet deres erotiske og liderlige fortællinger - og, som jeg forstår det, historier hentet fra den virkelige verden. Altså selvoplevede, frække sexoplevelser fra 'modige, virkelige power-kvinder', som Elisa udtrykker det.

Så forstår jeg bare ikke titlen på bogen som hedder: 'KVINDEFANTASIER'.

Hvorfor bliver det kaldt for kvindefantasier, når de saftige historier er hentet fra kvindernes liv i virkeligheden?

Det er måske for at ægge de kvindelige læseres fantasi?

Ja, for jeg kan umiddelbart ikke forestille mig, at der skulle være et mandligt læserpublikum til denne erotiske bog, som har en lyserød baggrund på coveret og, placeret i midten af billedet, en stor grapefrugt, der bliver penetreret af et par lange, slanke kvindefingre.

Hvem mon de kvindefingre tilhører?

Ja, det ved vi ikke, og vi ved heller ikke, hvilke af disse erotiske fortællinger der tilhører hvilken én af forfatterne. Det må vi selv gætte os til, hvis vi gider.

For pæn til den slags

En af medforfatterne i bogen er skuespilleren Anne Louise Hassing.

Familien Danmark må da få kaffen galt i halsen, når de genkender hende og udbryder:

'Ja, er det ikke hende der den søde og pæne skuespillerinde fra 'Badehotellet'?'

Jo, det er hende, og hun står ved det.

'Men hun har da ikke sex, har hun?'

Jo givetvis, måske er det hendes historie om de frække kødboller, der bliver til flere i IKEA?

Nu har jeg ikke læst bogen, men jeg kan garantere, at en erotisk novelle, der er skrevet af Hassing, ikke kan få mig til at lave bolledej.

Hun er sød, men hun er bestemt ikke fræk.

Bløde fortællinger pakket ind i silkepapir pirrer ikke mig.

Erotiske noveller fortalt af kendte kvinder kan altså ikke få mig til at 'trille snegl'.

Der skal mere til, og det behøver ikke kun være hardcore sex.

Jeg er ikke den eneste

Jeg nægter at tro på, at jeg er den eneste kvinde, der ikke tænder på det bløde fis og lir.

Og hvorfor skal pornografi altid omtales dårligt på bekostning af erotik?

Er man en 'finere' kvinde, hvis man læser erotiske noveller, end hvis man spiller sig selv til en pornografisk onlineorgasme?

Nej, vel?

Vi kan som kvinder vel rumme det hele, og det gør os ikke mindre feminine, hvis vi tænder på hardcore sex, både i billede og tekst.

Personligt er jeg træt af den romantiserede og naive fortælling om, at kvinder kun tænder på 'softcore' forspil.

Det ene udelukker jo ikke det andet?

Vi kan vel uden problem vælge pornokategori med den ene hånd, mens den anden hånd holder bogen?

Jeg behøver ikke at gå i anonym dækning for at fortælle jer en liderlig historie om dengang, jeg knaldede min italienske elsker ude på toilettet på restaurant NOMA.

Tilfældigvis blev kendiskokken Gordon Ramsay interviewet på restauranten af et dansk madmagasin på samme tid, og journalisten kunne ikke dy sig for at inkludere Katja Keans toiletsexeskapader midt i en finkulturel madanmeldelse.

Hver sin sexede smag, og lad der være plads til det hele. Jeg hylder bogen velkommen!