Katja K: Jeg er blevet svinet til - igen

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K er træt af offentlige tilsvininger

Nu er jeg blevet svinet til igen.

Af en forarget kvinde igen.

Jeg aner ikke, hvem hun er, og hun har aldrig mødt mig.

Alligevel følte denne ukendte kvinde åbenbart, at det var helt på sin plads at svine mig til offentligt på de sociale medier.

Årsagen til hendes uberettigede rasende anklager imod mig var en af mine klummer, hvor jeg skrev, at jeg måske havde fået nok af mænd.

Og det var på ingen måde ment som en nedladende kommentar mod mænd fra min side. Tværtimod.

Jeg elsker mænd og har også flere mandlige venner.

Mænd og jeg har bragt hinanden mange gensidige glæder igennem livet.

Det, jeg mente med min tidligere klumme, var blot, at jeg oplever, at mange modne kvinder og mænd når til et punkt i deres liv, hvor de føler, at de har været 'rundt om blokken' i deres liv mere end én gang - og her taler jeg ikke kun om sex.

De elsker stadig det modsatte køn, men orker bare ikke at kaste sig ud i flere parforhold.

Det har denne unavngivne mavesure kvinde da fuldstændig fået helt galt i halsen.

Fuldstændig misforstået

Hendes hadefulde kommentar om Katja K lød:

'Synes, det er lavt, når man begynder at svine mænd til. Det er dem, der har været hendes adgang til at tjene penge.'

WTF?

For det første har jeg ikke svinet nogen til. Heller ikke mænd. Det er ikke min sædvanlige stil.

Og så hendes totalt langt ude kommentar om, at mænd har været min adgang til at tjene penge!?

Der er da noget, hun fuldstændig har misforstået!

For over 20 år siden skabte jeg et populært alter ego og en strålende lynkarriere i toppen af den internationale del af pornobranchen.

Min erotiske karriere blev skabt af MIG og på MINE præmisser.

Det er IKKE nogen mænds fortjeneste, at jeg har opnået succes med mit Katja K-brand, det er ene og alene min egen fortjeneste og kun min!

Mange tilsvininger

Nu handler det her desværre ikke blot om én forarget kvinde derude i det danske land, for der er desværre ganske mange af dem.

Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan få sig selv til at svine fremmede folk til offentligt?

Jeg har jo ikke gjort hende (eller andre sure kvinder) noget.

Er det, fordi I er misundelige?

Er det, fordi I ikke har turdet udleve jeres indre sexgudinde?

Jeg har været med til at skabe et seksuelt produkt, som millioner af mennesker nyder med glæde, når de lyster.

Sex og pornografi er til for at skabe nydelse, det er ikke farligt, så tag at slappe af.

I ligger sikkert selv og triller snegl til frække pornofilm, men tør ikke at stå ved det IRL.

Så hellere svine andre kvinder til og sidde der og spille jomfruelig.

Det er billige point at forsøge at score på andres bekostning.

Tænker I slet ikke over, at I med jeres hadefulde kommentarer gør andre mennesker kede af det?

De tider er slut

Jeg er træt helt ind i knoglerne af fordomsfulde kvindfolk.

I det hele taget føler jeg, at danskerne har ændret karakter.

Engang var danskere et venligt folkefærd, men de tider er vist slut.

Der er desværre mange andre end mig, der er udsat for hadefulde kommentarer på de sociale medier.

Det virker, som om det er blevet acceptabelt at opføre sig som et dumt svin?

Men det er ikke i orden!

I må simpelthen finde kammertonen.

Stop heksejagten.