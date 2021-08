Katja K: - Jeg er en 'MILF'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Katja K, at hendes fans ser hende som en 'MILF'

Jeg bliver kaldt 'MILF' af mine fans på Instagram, også selvom jeg ikke er en 'MILF'.

'MILF' betyder som bekendt: 'Mothers I’d like to fuck.'

Det er ment som et kompliment til kvinder, der af yngre fyre opfattes som sexede mødre.

Men jeg har ingen børn, så den pornokategori gælder ikke for mig. Jeg er dog en moden kvinde med masser af livs- og sexerfaring.

Måske endda med mere erfaring end den almindelige, middelmådige dansker, som synes, at jeg bare er alt for meget.

Anyways ... Det er ret utroligt, hvor mange unge fyre der finder vej til min indbakke. En del af dem er unge, meget unge - nysgerrige og fyldt med testosteron.

Og hvis nu jeg var en 'cougar', hvilket jeg heller ikke er, kunne jeg dagligt svælge i stramme drengenosser.

'Er den stor nok?'

Men hvis jeg vælger at kigge på min indbakke som et feltstudie og bruger Katja K som 'case', er der ét spørgsmål, der går igen.

Rigtig mange fyre spørger om lov til at sende mig et 'dickpick'. I det mindste spørger de fleste først ...

De vil gerne have mig til at vurdere deres penis og spørger mig:

'Er den stor nok?', 'Er den for skæv?', 'Er den for tynd?', 'Er den for lille?'

Hvis ikke det er spørgsmålene ovenfor, de stiller mig, så fremviser de den stolt pr. indsendt foto og spørger:

'Er det ikke bare den flotteste tissemand, du nogensinde har set?'

Koster ikke gratis

Det er nu meget sødt, men den slags personlige spørgsmål koster ikke 'gratis' hos undertegnede.

Det er for så vidt naturligt nok, at I sender disse spørgsmål til en 'sexpert', for ja, den slags har jeg set mange af i mit liv.

Både privat og på film.

Dog kunne min kiropraktor for nylig konstatere, at jeg ikke blot har nøjedes med at kigge på de mange smukke vedhæng.

Jeg har gjort mere end det.

Surprise!

Nakken har taget skade

En røntgenfotografering har desværre påvist, at min smukke nakke har taget skade. Sandsynligvis af alle de BJ (blowjobs, red.), jeg i tidens løb har givet til ovenud tilfredse mænd.

Min kiropraktor har derfor forbudt mig at svømme brystsvømning, så nu må jeg ty til crawl på min lokale strand.

Mon jeg kan søge erstatning hos min gamle arbejdsgiver for en arbejdsrelateret, fysisk kropsskade?

Ej, spøg til side, jeg har bestemt ikke givet mit sidste BJ endnu.

Min næste bogtitel kunne lyde noget i stil med: 'John Dillermands ABC.'

Eller måske titlen på min næste erotiske film: 'Pornotyren John Dillermand med sin 'MILF'.