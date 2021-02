Katja K: 'Jeg er ikke så snobbet som I tror'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner.

Lad mig lige slå en ting fast med det samme. Dette er ikke noget, jeg ligger søvnløs over.

Men jeg vil gerne udfordre jer, de sure rønnebær, der udtaler sig fordomsfuldt over for mig og andre udvalgte.

Jeg er glad og stolt af at skrive mine klummer for Ekstra Bladet.

Og jeg er vokset op med den avis, da jeg som barn fik penge af min far til at gå over i kiosken på Avedøre Station og købe avisen til ham samt en pakke Prince.

Min far røg mange cigaretter og smed cigaretskodderne rundt om i vores have.

Han tilbød mig 10 øre for hver cigaretskod, jeg kunne samle op.

På den måde holdt jeg haven ren udover, at jeg også klippede græsset jævnligt langs fliserne med en saks.

Min far stemte på Socialdemokratiet, og jeg lærte tidligt at holde af Anker Jørgensen, nok ikke på grund af hans økonomiske politik, men rettere hans medmenneskelighed og sociale forståelse for alle danskere.

Og specielt de danskere, der befandt sig på bunden af samfundet.

Hårdt kvarter

Både Anker og min far voksede op i Sydhavnen.

Det var dengang et meget hårdt kvarter beboet af folk på overførselsindkomst.

Og Anker kæmpede bravt for disse udfordrede mennesker.

Jeg selv er vokset op i Avedøre, som ligger på Vestegnen.

En del af Avedøre var også et barskt kvarter, men jeg var heldig at vokse op i hus med ligusterhæk og swimmingpool i baghaven.

Vores hjem var indrettet med danske designermøbler, og vi havde altid det sidste nye i HIFI-udstyr.

Min far kunne tale med mennesker fra alle samfundslag, og det har jeg arvet fra ham.

Men selvom jeg voksede op i et socialdemokratisk hjem, var jeg i en tidlig alder liberalt tænkende, og jeg vidste, at jeg ville skabe mit eget liv uden at være ulykkelig lønslave og sidde fast i et hamsterhjul, jeg ikke kunne komme ud af.

Ville bare væk

Jeg har aldrig været fin på den, selvom jeg ofte blev kaldt snobbet.

Jeg ville bare gerne væk fra den del af det deprimerende sociale boligkvarter, hvor min skole lå, og som dengang skød op syd for København.

Fra vores køkkenvindue kunne vi se ’store hus’ vokse hurtigt opad, og en ny bydel formede sig med indbyggere, der ofte havde sociale problemer.

I 1980’erne begyndte folk for alvor at blive skilt, og det blev mine forældre også.

Min mor havde behov for at komme ud og realisere sig selv, og jeg forstår hende godt i dag.

Det gjorde jeg ikke dengang som en blot 12-årig pige, der valgte at blive boende med min far for at tage mig af ham.

Jeg vaskede hans tøj og strøg hans skjorter og lommetørklæder.

Jeg var en god pige, der tog min del af ansvaret, mens min familie gik i opløsning.

Det var en hård tid, men jeg lærte at være selvstændig og stå op for mig selv.

Jeg udviklede en hård facade, men det betød ikke, at jeg ikke var en følsom pige.

Det er jeg stadig.

Tvunget ud

Vores hus røg på tvangsauktion, og da vi skulle flytte, skrev jeg med en kuglepen under min vindueskarm:

’Her boede Sussi’.

Jeg var en lille, populær rebel, der havde det som blommen i et æg, altså indtil min trygge base faldt fra hinanden.

Jeg kæmpede mig videre ud i livet på godt og ondt og er taknemmelig for alle de oplevelser, jeg har været igennem, og som har været med til at forme mig til det menneske, jeg er.

Mit ønske og mit budskab går til jer, der taler og tænker dårligt om mig og andre folk, som I dømmer ude, på trods af at I intet kender til mig eller dem.

Giv nu folk en chance. Når I dømmer dem, dømmer I jer selv.

Jeg vil gerne række hånden ud til jer og bede jer om at prøve at se det positive I de folk, som I sviner til.

Det kan I ikke være bekendt.

Det er min fødselsdag på søndag, og jeg ville blive meget glad for et tillykke fra jer i stedet for trods.

Vi kan jo tage en hyggelig frokost sammen i København til sommer og klappe hinanden på skulderen?

Vi er alle en del af fællesskabet og bibringer alle noget til det hver især med vores gaver.

Tillykke til os privilegerede danskere.