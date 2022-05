Katja K: Jeg er også en frygtelig kvinde

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I dag har Katja K set nærmere på Depp/Heard-retssag - og hvordan hun selv er i et parforhold

Jeg har med stor interesse fulgt retssagen imellem Johnny Depp og Amber Heard.

Først troede jeg, at det var et overfladisk dramatiseret underholdningsspil for galleriet med a-klasse-stjerner.

Men nej, det er desværre en ægte sørgelig historie om et forlist ægteskab, der udspiller sig for hele verden - og en genkendelig historie, som mange andre 'almindelige' mennesker også kan spejle sig i.

Selvom jeg ikke er så almindelig (skriver jeg med et glimt i øjet), kan jeg faktisk også genkende nogle elementer i deres parforholdsdynamik og dårlige mønstre, der gentager sig i en uendelighed.

Selverkendelse er vigtigt

Det første skridt, man skal tage, hvis man har en reel intention om at skabe varig forandring, er selverkendelse - ikke at give andre skylden for sin dårlige opførsel.

Og så søge professionel hjælp, hvis man ikke er i stand til at heale sig selv.

Amber Heard har fået diagnosen borderline, som er en personlighedsforstyrrelse.

Hun skaber drama, som hun er afhængig af, er overkontrollerende over for sin partner, og hun vil have alt på hendes måde, da hun blev møgforkælet som barn, forlyder det.

Hun har et problem.

Det har Depp også.

Det er tydeligvis et giftigt parforhold, men ingen er af dem perfekte.

Heller ikke jeg.

Ikke helt almindelig

Jeg er hverken skør eller tosset, som min kære far plejede at sige.

Jeg har dog heller ingen diagnose, men helt almindelig er jeg sgu ikke.

Det fik mig til at tænke på den fantastiske biograffilm, jeg så sammen med en veninde for nogle år siden.

Filmen hedder 'En frygtelig kvinde', den er instrueret af Christian Tafdrup, og både min veninde og jeg kunne genkende nogle elementer i kvinden, der spiller en kontrollerende kæreste.

Vi gik grinende - og lidt småflove - ud af biografen.

Det var lidt, som om der blev holdt et stort spejl op foran os, og vi var helt sikkert ikke de eneste kvinder, der kunne se nogle mindre flatterende sider af os selv oppe på den store skærm.

Er skandinaviske mænd vatnisser?

Generelt synes jeg, at der er mange skandinaviske kvinder, der er totalt styrende over for deres mandlige partner.

Har jeg ikke ret i det?

Eller er det de skandinaviske mænd, der er nogle vatnisser?

Måske er det en kombination?

Nu handler det ikke om at dømme andre eller sig selv, for det kommer man ikke videre af.

Jeg dømmer ikke nogen.

Heller ikke mig selv.

Men jeg reflekterer over, hvorfor nogle kvinder udvikler sig til at blive så dominerende?

Mon det er, fordi nogle kvinder er blevet holdt nede igennem deres opvækst, og så udvikler de et behov for at topstyre?

Møgforkælet

Jeg føler ikke selv, at jeg er blevet holdt nede, nærmest tværtimod, og jeg var helt klart 'fars pige' som barn.

Måske nærmere møgforkælet. Det kunne være noget af årsagen.

Nu er jeg dog ikke helt igennem forfærdelig, men jeg er faktisk også skide sød og sjov, hvis jeg selv skal sige det.

Nå, nu kommer janteloven nok efter mig igen.

Men jeg løber bare hurtigere, for jeg har trænet det meste af mit liv.

Jeg er en overlever.