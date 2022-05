Katja K: Jeg får dickpics

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I dag fortæller Katja K om alle de dickpics, der vælter ind

Efter for ganske nylig at have åbnet min profil på Onlyfans, er det ret interessant og underholdende at se, hvor mange dickpics jeg modtager i min indbakke.

Og jeg er naturligvis ikke den eneste kvinde i verden, der modtager dickpics.

Der er ingen tvivl om, at mange mænd har brug for at vise deres stolte, stive jern frem, og jeg bliver ikke fornærmet over at modtage dem. Ikke det mindste.

Det bedste råd, jeg nogensinde har givet mig selv, er ikke at tage tingene personligt!

Faktisk har jeg fået en idé om at samle på alle de dickpics, jeg får, og så lave en stor digital fotoudstilling af alle de forskellige pikke.

De har jo hver især deres egen stive stil.

Er det ikke et sjovt fænomen?

Liderlige fans

Jeg erkender, at jeg til tider har forsøgt at lukke af for alle de liderlige mænd derude, men det kan ikke lade sig gøre, når man som jeg har været en af Danmarks største pornostjerner nogensinde - hvis ikke dén største!

Så ville jeg blive nødt til at gå offline, flytte langt ud i den store skov og blive eneboer. Men det har jeg naturligvis ikke lyst til.

Så vil jeg hellere omfavne 'min skæbne' og få maks. ud af, at jeg har så mange liderlige fans, der ikke kan få nok af Katja Kxxx.

Og her taler jeg ikke kun en økonomisk gevinst.

Jeg har en kuffert fyldt af frække 'aldrig før sete billeder', og det fede er, at jeg naturligvis også skal skabe nyt fotomateriale. Så faktisk har det været med til at genvække mit kreative talent for at tage erotiske selvportrætter.

Ikke hardcore pornobilleder - der har jeg ligesom været.

Jeg ELSKER at tage erotiske selvportrætter, og jeg har fotograferet, siden jeg var i starten af 20'erne. Gik endda på fotoskole i København. Det er en meget tilfredsstillende, kreativ proces.

Og når man er blevet en moden dame, som jeg er, er det den sofistikerede, sexede og kunstneriske stil, jeg tænder på.

Jeg har netop lavet en close-up-video, hvor jeg masserer mine bryster ind i hvid creme.

Det er mere den kunstneriske stil, hun tænder på. Foto: Sussi La Cour

Den går ikke

Der er desværre mange mænd, der ikke aner, hvordan de skal tænde og varme en kvinde op. En del mænd (specielt dem med store pikke) tror, det bare er nok at penetrere kvinden direkte uden forspil.

Men den går altså ikke, kammerater.

Det er en kunst at kunne knalde og kæle for kvinden. Og det vil jeg gerne (igen) lære fra mig igennem min erotiske kunst.

Så hvis du tror, at det hele bare er pik og patter, kan du godt tro om igen.

Der er meget mere på spil, og det handler blandt andet om at udtrykke min seksualitet igennem film og fotokunsten. Mine orgasmer på film har altid været en total ægte forløsning. Både fysisk og mentalt.

Det at kunne 'give slip' er en overraskende befrielse for krop og sjæl.

Lær med mig, mand.

Hilsen din autentiske sexlærerinde.

