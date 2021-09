Katja K: Jeg får frække tilbud fra gifte mænd

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Katja K, at hun modtager mange beskeder fra gifte mænd

Kvinder, vær på vagt.

Jeres ægtemænd er muligvis ikke de rene engle, som de udgiver sig for at være.

Dette er et opråb.

At jeg, Katja K, modtager mange mandlige henvendelser på de sociale medier er ikke en overraskelse for nogen.

De henvendelser har jeg for længst vænnet mig til, siden jeg kom på Facebook, Instagram og LinkedIn.

Hvad jeg til gengæld aldrig vænner mig til, er karakteren (eller mangel på samme) på afsenderens profil.

Tilbud fra gifte mænd

Jeg bliver konstant bombarderet med frække tilbud fra GIFTE mænd, og jeg er rent ud sagt ved at brække mig i lårfede stråler!

Det er ækelt ikke at kunne styre sig at sende grænseoverskridende beskeder til andre kvinder og tro, at man kan få sig et dyt i bamsen, når konen kigger væk.

Ja, jeg er en EKS–pornostjerne, Danmarks største. Men det betyder altså ikke, at jeg står til rådighed for jeres ustyrlige lyster.

Efter min mening findes der ikke noget mere patetisk end utro mænd. Og NEJ, jeg har aldrig selv været så dum at knalde med en gift mand.

Enten er man sammen med en fast partner, eller også er man ikke.

Gifte mænd der går bag om ryggen på deres kæreste eller kone, og som tror, at de kan slippe godt af sted med deres hemmelighedskræmmeri og latterlige løgne. Men sådan leger man ikke med mig, for jeg HADER utroskab!

Så her kommer et ’heads up’: Når jeg får en klam besked fra en mand, går jeg ind på hans profil og tjekker, om han er gift.

Og hvis han er gift, er der dømt rødt kort.

Nu tænker du måske, om jeg ikke har noget bedre at foretage mig?

Jo, naturligvis har jeg det. Men det er virkelig en grænseoverskridende opførsel, jeg skal stå model til i min tilværelse, som jeg har brug for at gøre op med.

Og jeg er desværre ikke den eneste kvinde, der bliver udsat for anstødelig opførsel fra sexhungrende mænd.

Jeg støtter gerne mine medsøstre, så nu bliver der altså råbt 'vagt i gevær’!

Det efterfølgende kort jeg trækker er at sende mandens klamme besked direkte videre til hans intetanende partner. Så må de selv slås om ’sorteper’.

Et eksempel

Her er et eksempel på en besked fra en gift mand, som jeg sendte videre til hans stakkels naive kone:

’Hej Katja. Jeg har en drøm om at lege med dig, fylde dig helt ud, smage dig fra nu til minimum juleaften. Vil elske at høre dig komme og bede om mere af min hårde kæp. Kæmpe drøm.’

Og det skal tilføjes, at alle disse gifte mænd ikke henvender sig til mig anonymt, men med deres fulde navn og adresse.

De synes tilsyneladende, at deres amoralske sexønsker er helt legale.

Kan I forestille jer, hvordan denne mands kone må have følt, da hun åbnede den lumre besked, hendes egen mand havde sendt til mig?

En anden gift mand, en familiefar, kontaktede mig på LinkedIn i håb om, at han kunne lege ’Sugardaddy’ for mig.

Dét er altså ikke noget, jeg gør mig i.

’Copenhagen dreaming, Copenhagen time – hvorfor var det jeg ville væk’?

Sangen spiller i radioen og får mig til at huske på, hvorfor jeg ville væk fra mit København.

Alle de mænd der bare ville knalde mig, giraffen, men det er svært at undslippe sexhungrende mænd.

Dig, du utro mand, hvorfor tør du ikke at spille med åbne kort?