Katja K: 'Jeg følte mig ensom'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Katja K, at hun har følt sig ensom

For nyligt havde jeg en kær veninde på feriebesøg hos mig i Spanien, hvor jeg bor. Hun var rejst til udlandet på 'vacation', og selv var jeg på 'staycation’.

Jeg behøver egentlig ikke at rejse nogen steder, for jeg har det hele her - lidt til og meget mere.

Jeg bor skønt med havudsigt og svajende palmer med to minutter til stranden.

Der er hyggelige tapasbarer lige rundt om hjørnet med vin til 2,50 euro pr. glas og strålende sol næsten hver dag hele året rundt. Temperaturen her kommer aldrig under frysepunktet.

Hvis du er stresset eller ked af det hernede, er det din egen skyld, for det her er et lille stykke af paradis.

Min veninde var rejst ned til mig her i syden for at slappe af på en velfortjent ferie.

Hun er en højtprofileret karrierekvinde, så til daglig har hun meget travlt.

Vi startede ferien ud med morgen-yoga, og det viste sig at være lige dét, hun havde brug for som kickstart til at finde mere balance.

Efter en hyggelig og afstressende uge hos mig var hun trods alt glad for at tage hjem igen.

Hun havde nydt sin ferie, men måtte også konstatere, at hun ikke kunne leve, som jeg gør. Men hun og jeg har også forskellige livsvilkår.

Blev træt af kaos

Før jeg flyttede til Spanien, boede jeg på Vesterbro. Hver dag gik jeg lange ture med min hund ned ad Sønder Boulevard, og vi måtte siksakke mellem brugte, blodfyldte kanyler.

I mit gamle kvarter stødte jeg dagligt på højtråbende fulderikker, desperate narkomaner og udenlandske tyvebander, der holdt parkeret i slidte varevogne (som de ovenikøbet boede i) lige ude foran vores trappeopgang.

Det kaos blev jeg sgu træt af at leve i.

På mine mange gåture var der én bestemt graffiti-tegning på husmurene, der blev ved med at ’tale til mig’.

Der stod:

’Would you change your life?’

Og hver gang, jeg læste det spørgsmål, svarede mit indre 'JA!'.

For kendt til Danmark

Jeg kunne ikke blive ved med at fornægte, at jeg ikke var glad der, og skrev så en liste over de ting, der gjorde mig ulykkelig i min hverdag.

1. Jeg havde udlængsel.

2. Jeg savnede en kæreste.

3. Jeg blev genkendt som pornodronning, overalt hvor jeg gik og stod.

Det sidste var det værste, og ja, jeg kunne godt synge med på det kendte omkvæd:

’Jeg er for kendt til det her sted’.

Men mit ’omkvæd’ var ikke i en snobbet version, men mere en ensom version.

Berømtheden kan indkapsle dig, så din frihed bliver indskrænket, selvom du er et privilegeret menneske.

Som ’celeb’ vil alle have en bid af dig.

Det er ikke selvmedlidenhed, der taler her, men et simpelt behov for bare at 'være' til.

Fart på

Desuden har jeg haft fart på i det meste af mit liv, og jeg følte, at tiden var inde til en livstransformation. Sætte gearet ned. Som sagt, så gjort.

Jeg rykkede teltpælene op og har skiftet ’FOMO’ ud med ’JOMO’.

'Fear of missing out' versus 'The joy of missing out'.

Jeg skal ikke længere være 'på' (undtagen når jeg selv vælger det) og har givet mig selv mere tid til at nyde de gratis glæder i tilværelsen.

Jeg føler mig taknemmelig for mit liv langt væk fra stress og jag og det evige hamsterhjul.

Nu skal jeg ned og tage en dukkert i havet, og om lidt er det 'siesta-tid'.

Tænker DU på at ændre dit liv? Så gør dog noget ved det.