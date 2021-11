Katja K: - Jeg hader politisk korrekthed

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K har fået nok af nutidens politiske korrekthed

Ja, jeg ryger smøger.

Og ligesom mine jeans skal smøgerne være ’slim fit’. Lange, smalle og sofistikerede.

Det er ikke noget, jeg fortæller, fordi jeg er stolt af det, men fordi jeg ønsker at være politisk ukorrekt.

Jeg elsker at være politisk ukorrekt. Det er bare et sjovere liv, synes jeg.

Ligesom det også altid var sjovest at sidde sammen i den bagerste rygekupe i S-toget i 1980'erne. Da kom folk hinanden ved.

Paraderne var nede - og humøret højt. Dét var stærk tobak på en ellers grå hverdag. Jeg voksede op i 1970'ernes friere livssyn - både hvad angik sex og smøger.

Rocky Mountains

Begge mine forældre røg Prince, når de altså ikke røg på hinanden. Og der stod ’tag selv'-cigaretter til gæsterne på kakkelbordet, når mine forældre holdt fest i huset på villavejen.

Jeg tjente ti øre for hvert cigaretskod, jeg kunne samle op, som min far selv havde smidt i vores have, alt imens han sang med på C.V Jørgensens ’Tobaksvejen’, som flød ud af hans enorme Phillips-højttalere.

’'Det er sent nu og du ser dyner,

I røgen fra din cigaret

Der kom hele den lange vej hertil fra USA

For at gøre dig så forbandet træt

Satans til cigaret, gjorde dig noget så forbandet træt’.

Min far var kæderyger og døde desværre af et miks af afhængighedsskabende medicin.

Til gengæld var min far en glad festabe og et meget elskeligt, socialt menneske. Jeg har arvet en del af min fars festlige personlighed.

Selv startede jeg med at ryge, da jeg gik i folkeskole.

Mine venner og jeg røg Rocky Mountains i mentol-version (men også hash) udenfor skolen i frikvartererne, og jeg blev næsten afsløret af min biologilærer Lone, da hun en dag kommenterede, at mine øjne var usædvanlig røde i en af hendes timer.

Jeg løj og sagde, at det bare var øjenbetændelse. Den var forhåbentlig ikke gået i dag, og jeg synes klart, at folkeskolerne skal være røgfri.

Det var andre tider

Men jeg hader alligevel nutidens politiske korrekthed. Hvorfor skal alt være så satans stringent?

For nylig havde jeg en fed fotosession med en super dygtig fotograf. Jeg foreslog ham, at jeg gerne ville ryge på nogle af billederne.

Han blev ellevild og sagde ja med det samme. Det kan nemlig se cool ud med ægte cigaret-rygende kultur-personligheder på fotografier.

Desværre kunne fotografen fortælle mig, at det er de færreste kendte, der i dag officielt vil vise på fotos, at de ryger.

Det er nemlig ikke politisk korrekt. Også selvom vi alle ved, at både Lars Løkke og Mads Mikkelsen storryger.

Personligt elsker jeg, når folk tør at være ærlige og stå ved dem selv. Nogle af de få ærlige rygere, vi har i dag, er Thomas Helmig og Renee Toft Simonsen. Og naturligvis vores fantastiske Dronning Margrethe og komiker Ulf Pilgaard.

Som barn i 1970'erne sad jeg klinet til tv-skærmen, når den irske komiker og samfundsrevser Dave Allen spyttede jokes ud med en whisky-sjus i den ene hånd og en rygende cigaret i den anden.

Det var sgu andre tider dengang.

Nå, nu holder jeg en rygepause ...

