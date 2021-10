Katja K: Jeg har aldrig fået så lidt sex

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K. skriver i denne uge om, hvor lidt sex hun egentlig får i øjeblikket

Jeg har aldrig fået så lidt sex i mit liv, og det gør ikke noget.

Denne klumme handler ikke om saftig sex, men om nedprioriteringen af seksuelle aktiviteter i livet.

At få færre sexoplevelser er ikke nødvendigvis selvvalgt, sådan har det bare udviklet sig indenfor det seneste års tid.

Konsekvensen af coronapandemien og afslutningen på et kompliceret parforhold gav mig efterfølgende en del alenetid i mit eget univers.

Min fornemmelse er, at hvis man er en moden single i disse digitale tider, er det blevet meget sværere at møde en partner IRL.

Med alderen tror jeg, at vi mennesker ikke længere prioriterer sex i lige så høj grad, som da vi var yngre.

Højere alder = lavere sexrate? Ikke nødvendigvis, kun i perioder, tror jeg.

Nymfoman som ung

På en måde er det faktisk lidt befriende ikke at være afhængig af konstant at skulle tilfredsstilles seksuelt.

Som ung var jeg 'nymfoman' = stærk trang til sex.

Det er som om, at der er kommet en større indre ro og mere fokus på andre værdier i tilværelsen.

Dermed ikke sagt, at min sexlyst er forsvundet - slet ikke. Den ligger stadig der og ulmer fint, men nu skal der altså meget mere til for at få vækket min interesse.

Og jeg tænder bare ikke på de fleste af mine jævnaldrende mænd med tykke maver, usoignerede tæer og hængende mandepatter.

Orker ikke dårlig knald

Succesraten på gode sexoplevelser er for stærkt nedadgående, og jeg orker ikke flere dårlige knald forårsaget af en for høj alkoholpromille.

Jeg er dog begyndt at forstå, hvorfor modne mænd og kvinder kaster stjålne blikke på deres yngre udgaver, selvom jeg heller ikke automatisk tænder på en ung fyr med six-pack og pomadehår.

Jeg foretrækker modne mænd, men der er meget få af dem, jeg møder, som jeg finder tiltrækkende.

I mit forrige parforhold havde jeg et større sexdrive end min partner, og jeg blev ikke tilfredsstillet ofte nok.

Der er intet galt med at være i et parforhold, hvor den seksuelle aktivitet er dalende, så længe begge parter har det fint med det.

Det havde jeg så ikke på det tidspunkt.

Ikke nok penis til Katja K.

Indimellem kunne vi grine af det og joke med, at mine mandlige fans bare skulle vide, at Katja K ikke fik nok penis af sin partner.

Vores seksualitet udvikler sig hele livet igennem, og en hurtig penis-penetration er ikke længere helt nok.

Hengiven intimitet og tid til kærtegn kan vække den mest Askepot-sovende seksuelle tilstand til live igen.

Heldigvis har jeg allerede haft et langt og aktivt sexliv, så der er ren røv at trutte i – ikke noget at komme efter.

Medmindre lysten er i behold, og det er den stadig.