Katja K: - Jeg har brug for mine frække fans

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K reflekterer over sine grænser

Jeg går og pønser på noget stort.

Som jeg så ofte gør, når jeg trænger til noget sex.

Lige siden jeg har proklameret mit comeback ud i erotisk filmkunst, er det som om, min indre livsgnist for alvor er blevet tændt igen.

Jeg elsker nemlig at lege med grænser.

Både mine egne og andres grænser.

Det er udfordrende og underholdende at lege med, synes jeg.

Jeg er for nyligt kommet hjem igen til Spanien efter et par skønne uger i Danmark, hvor jeg tilfældigt mødte en del af mine søde og super positive danske fans.

Det er dejligt at føle sig elsket – så tak for jeres opbakning!

Sex, kvinder og penge

Jeg var blandt andet hjemme i København for at hente nogle af mine over tyve år gamle pornofilm på VHS-bånd.

Desværre kunne jeg ikke slæbe på dem alle, så jeg valgte et selektivt udpluk af mine film her i første omgang.

Resten af dem må jeg hente på et senere tidspunkt.

Det er vildt sjovt at gense de forskellige covers, hvor nogle af dem er oversat til dansk på en rimelig ’tacky’ måde.

For et eksempel er der en amerikansk film der er oversat til dansk, som de har kaldt:

’TUNG PUNG’.

(Til de tungnemme: Titlen refererer til en tung pung med mange mønter, og altså fyldte nosser i denne filmsammenhæng).

Filmens synopsis handler blandt andet om to kåde skandinaviske kvinder, der er så billige, at de sælger sig selv for højestbydende.

Altså det har jo intet med virkeligheden at gøre, husk nu det kun er en film, venner.

Payoff til filmen lyder:

’Kvinder er altid kåde. Efter penge…’!

(Dén salgs titel var sgu nok ikke gået i dag!)

’Tænk dig, at du arver 500 millioner dollars! Tror du at dine drømmekvinder alligevel fortsætter med at sige nej til dig? Selvfølgelig! Og paven er transvestit!’

Sådan lyder den latterlige danske oversættelse, hvor den originale amerikanske titel blot hedder:

’MIDAS TOUCH’.

Som i sin enkelhed betyder, en person som er i stand til, at tjene penge på hvad som helst.

Sex, kvinder og penge.

Altid en ’vinder’, når der skal langes varer over disken.

Gør det du er bedst til

Men det jeg går og pønser på er et ganske andet, og langt mere raffineret klassisk filmplot.

Sex, mænd og dominans.

Kortfilmen er planlagt til, at blive min første erotiske filmproduktion, og skal produceres i Spanien.

Og jeg har brug for DIG!

Ikke kun til at nyde filmen på de første rækker, men til at deltage i filmen.

Jeg har besluttet mig for at lege med grænserne igen, og vil invitere et par udvalgte mandlige fans til at spille med i nogle biroller sammen med Katja K.

Der bliver naturligvis stillet krav til både look, og skuespil-erfaring.

Jeg vil, når tid er, annoncere efter jer på min INSTAGRAM.

Så jeg vil til enhver tid opfordre alle til, at gøre som Den Danske Bank – gør det du er bedst til.

Det gør jeg.

Det bliver stort!