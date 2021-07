Katja K: 'Jeg har sugardatet'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K har haft et sugardater-forhold

Da jeg var omkring de 20 år, datede jeg en ældre mand.

Han var dobbelt så gammel som mig, altså omkring de 40 år.

Dengang syntes jeg, at han var gammel, men alligevel ’kærestede’ jeg med ham, fordi jeg fandt det spændende med en erfaren herre.

Ud over hans solide livserfaring var han også en engelsk, distingveret, velhavende forretningsmand, der ofte rejste jorden rundt på mange forretningsrejser.

Nogle gange rejste jeg med ham og gik på opdagelse, mens han gik til møder.

Kom hjem med gaver

Vi boede begge (dog hver for sig) i Johannesburg i Sydafrika, og når han kom hjem fra sine mange rejser, havde han altid flotte gaver med til mig.

Det kunne være parfume, designertøj, ny elektronik, smykker, eller frækt lingeri, han forærede mig.

Vores forhold var det, man i dag ville kalde for en ’sugardate’-relation, hvor vi udvekslede ’gaver’.

Noget for noget.

Og den relation fungerede ganske fint med undtagelse af de gange, hvor jeg følte, at han pressede mig på en måde, hvor jeg ikke selv var i kontrol over situationen.

Det gad jeg ikke

Engang kom han hjem fra en forretningsrejse fra London, og han havde købt et arsenal af frækt lingeri, som han forventningsfuldt gerne ville se mig i.

Savledryppende forventningsfuld var han.

Det var der ikke noget underligt ved.

Blandt andet havde han købt et par sorte silkestrømper til mig med hul i midten til ’hullet’.

Jeg gik ind i mit soveværelse for at tage dem på, men jeg kunne mærke, at jeg ikke havde lyst til at vise mig i dem for ham.

Jeg havde ikke lyst til prompte at posere for ham for slet ikke at tale om at skulle knalde ham på kommando.

Så jeg løj og råbte højt inde fra mit soveværelse:

’The stocking’s don’t fit me!'

Jeg kunne høre ham sukke dybt i ren ærgrelse inde fra stuen.

Han skulle i hvert fald ikke tro, at han kunne dirigere rundt med mig, og jeg nød at drille ham.

Men vores relation var skabt ud fra gensidig respekt, og han skulle ikke tro, at jeg var skabt kun for hans seksuelle nydelse.

Ikke til for mænd

De samme grundlæggende spilleregler har også gjort sig gældende i andre dele og aspekter af mit liv.

At gå ind i pornobranchen og udfolde min seksualitet foran et kamera var først og fremmest for mig, min nydelse og eksperimentelle drivkraft.

Mange mænd og kvinder, der hader stærke seksuelle kvinder, tror fejlagtigt, at den sex-performance kun er til ære for ’the male gaze’.

Det er den ikke.

Kun.

Der skal være en ligeværdig balance mellem alle parter, uanset karakteren af den pågældende relation.

Da jeg i sin tid sammen med en anerkendt designer skabte Katja K Underwear, var det først og fremmest for ’HENDE’ – pigen, kvinden.

Lingeriet var skabt til at ’HUN’, pigen, kvinden, kunne føle sig fri og stærk igennem sit seksuelle udtryk, når hun bar det med stolthed.

Dernæst kunne hun vælge at vise sig for sin mandlige partner, hvis hun havde lyst.

Det verdenskendte lingeri brand Victoria’s Secret har langt om længe indset, at de ikke er fulgt med tiden, og at deres brand kun tilfredsstillede ’the male gaze’.

Nye tider

Lingeri-brandet har gennemgået en transformation og er blevet feministiske i deres nye dna - til stor ærgrelse for mange mænd.

Firmaet har fyret alle deres gudesmukke, åleslanke modeller og ansat en solid hær af forskellige, succesrige, stærke, og selvstændige top-elite-kvinder.

Helt sikkert til stor glæde for diversiteten, der findes hos kvinder og ikke mindst firmaets regnskab, som de skal redde fra røde tal til sorte tal på bundlinjen.

Målgruppen er trods alt kvinder!

Jeg vil gerne bruge mit brand Katja K til at kæmpe for kvinders ret til at udleve deres seksualitet, som de (vi) lyster – uanset look og alder.