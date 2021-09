Katja K: Jeg sælger ikke onani-videoer

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner.

Skal, skal ikke.

Ja, nej, ved ikke.

Jeg har overvejet frem og tilbage og spurgt mig selv, om jeg skal oprette en profil på OnlyFans.

Fra flere af mine liderlige fans lyder der et rungende: 'JA TAK!' Forventningsfulde fans, der ved, hvad de vil have af mig.

Jeg var selvfølgelig tændt på idéen om at kunne tjene ekstra penge på et koncept, der lover dig lettjent indtægt.

Men vi ved, at alt her i livet kommer med en pris, og at intet her i tilværelsen er gratis.

Det tænder jeg ikke på

I medierne kan man læse artikler, der glorificerer det at sælge sin krop på OnlyFans til villige mænd, der kun venter på at give dig drikkepenge.

Og herregud, det er jo kun online-sex vi taler om, men stripper har jeg aldrig været.

Først og fremmest handler det om at TÆNDE på at sælge sin krop, IKKE sin sjæl.

Og jeg tænder IKKE på at sælge amatør-masturbationsvideoer, så er det sagt.

Derimod tænder jeg på at skabe fed erotisk kunst – se, dét er noget helt andet.

For tyve år siden skabte jeg pornografisk kunst via VHS-bånd, og i dag rykker jeg snart på NFT erotisk kunst.

Jeg tænder på det innovative aspekt i den nyeste digitale teknologi og genskabe klassiske sex sekvenser.

Skal ikke bedømme pik

Da det gik op for mig, hvad mine fans vil have af mig, tændte jeg af igen på ideen om at gå på OnlyFans.

Mine fans vil betale mig for at lave masturbationsvideoer til dem, og at jeg skal ’rate deres pik’.

Altså, de vil sende mig deres dickpics, og så ønsker de, at jeg skal bedømme deres tissemænd på en skala fra 1 til 10.

Seriøst?

Skal jeg stå op om morgenen, drikke min morgenkaffe, imens jeg tjekker dagens tissemænd ud?

WTF – how low can you go?

Efter at have skabt en så flot karriere, som jeg har gjort, skulle jeg virkelig ende med at sælge ud?

Du kan tro nej du.

Som om at jeg har lyst til at sælge masturbationsvideoer til Kurt fra Korsør.

Det er sgu for lavt til mig, sorry guys.

Penge er ikke alt

Og selvom muligheden er der for at tjene kassen på det, siger jeg altså NEJ TAK!

Jeg vil lave digital erotisk kunst, ikke hjemmelavede amatørvideoer til spot pris.

Hellere kvalitet fremfor kvantitet.

Så jeg vender ikke tilbage til hardcore sex-lagener, men genopstår i ny form, når jeg er klar.

Vi har alle forskellige grænser, men ikke alle er i stand til at vurdere, hvornår deres grænser er nået, og det kan være bagsiden af medaljen, når man arbejder med at sælge sin krop.

Det primære for mig er, at jeg kan føle mig inspireret og stolt af det, jeg skaber – penge kan ikke gøre det alene.

Jeg sætter meget pris på mine søde fans, men det er mig, der er dirigenten til lyden af mit liv.