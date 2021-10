Katja K: Jeg skabte pornografisk kunst

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K. skriver om forskellen på erotisk kunst og pornografi

Hvem siger, at pornografi ikke kan være kunst?

Forskellen på erotisk kunst og pornografi bliver ofte debatteret, men ender sjældent i enighed imellem debattører.

Den erotiske kunst i vores vestlige verden bliver til stadighed mere eksperimenterende, alt imens pornografi bliver mere mainstream.

Som et resultat af det smelter disse to elementer sammen.

For mange mennesker repræsenterer pornoindustrien en nedgørende foragt for de kvinder, der vælger at arbejde i den.

At være pornostjerne anses oftest som anti-progressivt, selvom sandheden er en anden for mange kvinder, der trives fint med deres kontroversielle valg i livet.

Den erotiske kunst har beskæftiget sig med disse seksuelle dilemmaer i årtier, og den erotiske kunst fungerer altid som et spejl for samtidens kultur.

Vores forståelse for den seksuelle kultur er mere inkluderende i den nutidige erotiske kunst, og vi er begyndt at se en relevant og en sund provokerende dialog imellem de to tilsyneladende modpoler.

Kunst - ikke pornografi

Kunstneren Jeff Koons skabte provokerende seksuel kunst i 1989 med titlen: 'Made In Heaven'. Sammen med sin hustru, den tidligere italienske pornostjerne Illona Staller, poserede de sammen i sexede positioner i hans illustrative kunstværker.

Mange kunstkritikere anså ikke hans værker som kunst, men som pornografi. Det gjorde han ikke selv.

For Jeff Koons handlede det om at integrere spiritualitet i hans provokerende kunst og vise folk, at de kunne være i stand til, at opnå deres inderste længsler. Han var ikke interesseret i pornografi.

Jeff Koons var interesseret i at tage pornografi til nye højder og skabe ny kunst ved at give det en spirituel dybde. Hans kunstværk havde ingen grænser, og der var ingen separation imellem hans liv og hans arbejde.

Modsatrettede meninger og holdninger er givet på forhånd i samtidskunsten, og nogle mener, at den eneste rigtige kvalitet der kan måles, er intentionen bag arbejdet.

Pornografisk kunst

Jeg har for nylig lavet et radiointerview med DR P1 Kulturen, hvor jeg netop forsøger at uddybe, at én af forskellene på erotisk kunst og pornografi netop er baggrunden for at vælge at være udøvende sexkunstner.

Og det jeg skabte var pornografisk kunst.

Jeg selv har aldrig været primært interesseret i pornoindustrien, men jeg fandt det spændende at indgå i et miljø med anderledes grænser, og det var et fedt rush at udtrykke min stærke seksualitet i det arbejdsfællesskab.

For mig handlede det om (dengang og nu) at udfordre mig selv, og komme langt væk fra samfundets begrænsende konformitet og restriktive normsæt.

Porno og penge

Der var dog også en negativ konsekvens af det kontroversielle job valg, som jeg deler med Illona Staller.

Som hun tidligere har udtalt:

'Jeg ville da gerne have været gift med den samme mand i 30 år, fået børn og børnebørn, men i stedet er jeg en kvinde alene. Jeg har gjort hvad jeg har gjort, og jeg er glad for det. Men alle de mænd, der har været omkring mig, har forsøgt at udnytte mig for sex eller at tjene penge på mig. Som om at seksuel liberalisme indikerer, at der ikke kan eksistere kærlighed eller sensitivitet. Jeg er et meget romantisk menneske, men ingen forstod det nogensinde. Jeg gentager, jeg fortryder ingenting, men jeg tror aldrig, at jeg er blevet elsket for den kvinde, jeg er.'

Jeg kan genkende mig selv i hendes objektive oplevelse. Mænd ser pornostjerner som penge- og sexmaskiner. Jeg finder det nedværdigende, når klamme liderlige mænd skriver til mig online og tror, at de kan få en gratis sexoplevelse med mig.

De har fuldstændig misforstået hvad det hele handler om.

Men det skal ikke holde mig fra at lave NY erotisk og pornografisk NFT-kunst, og jeg tror på, at det har en fed fremtid i kunstverdenen.