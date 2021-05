Katja K: - Jeg skal gennemse alle mine gamle pornofilm

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K vil gense de pornofilm, hun selv er med i

Jeg skal gennemse alle mine gamle pornofilm.

På VHS-bånd!

Tænk, at jeg nu er blevet en moden dame, siden jeg ’peakede’ på bånd i slutningen af 1990’erne.

Og jeg har seriøst ikke set de pornofilm med mig selv i hovedrollen siden dengang.

Der var frit valg på alle hylder på lageret hos porno-produktionsselskaberne i Californien, som jeg arbejdede for.

Siden jeg for nylig besluttede mig for at vende tilbage til erotik, er der lagt op til SÅ mange fede projekter fremadrettet.

Det bliver sexet og sjovt!

Der er en god grund til, at jeg skal gennemse alle mine film igen, men det kan jeg ikke afsløre for jer endnu.

Men I kan godt glæde jer.

Det er ikke min psykolog, der har foreslået det, men jeg tør vædde på, at det bliver en terapeutisk proces for mig at gennemgå al det filmmateriale.

Jeg har jo præsteret nogle klassiske sexscener med min autentiske skuespiller-performance, og mange af dem husker jeg, men ikke dem alle.

Langt fra. Las Vegas.

Vilde sexscener

Nogle af de scener, der popper op i mit hovedet, mens jeg sidder her og skriver, er blandt andet:

En scene jeg engang lavede for Private på øen Bora Bora.

Langt ude på Stillehavet hoppede vi ud af sejlbåden, og med min mandlige medspiller dykkede jeg under vandet og skulle give ham et BJ (Blowjob, red.) med snorkel på.

Det gjorde jeg med bravur. Selv instruktøren var ovenud imponeret over min pragtpræstation og lykkelig for, at den svære scene kom i kassen.

Engang foreslog den selvsamme instruktør, at vi skulle skyde en film i en ubåd.

NO WAY, jeg ville ikke ned i nogen ubåd!

Så husker jeg en hed pige/pige scene sammen med Stefanie Swift i en boksering, hvor vi begge endte på kampgulvet, slået helt ud i en fælles, saftig sejrsrus.

En anden gang skulle jeg lave en erotisk fotoserie med fotografen Suze Randall og en vildt HOT fyr.

Modellen var en fræk politimand, der havde sat mig i fængsel, men det fandt jeg mig sgu ikke i, og måtte straffe ham med min store politistav – nå nej, det var vist hans politistav.

Mange timer på bånd

Men det bliver helt sikkert til mange timers underholdning for mig, hvor jeg sikkert både vil måbe og mærke, at jeg lever igen.

Kan man masturbere til sig selv?

Tænk at være så heldig at kunne det.

Lidt ligesom når mænd ønsker, at de kan give sig selv et BJ.

Heldigt er det, at jeg faktisk har gemt ALLE mine porno film på VHS-bånd, som ligger i en stor sportstaske fra Birger Christensen.

Den glæder jeg mig til at åbne.

En gave, der bliver ved med at give

Som I ved, har jeg aldrig fortrudt min fantastiske lynkarriere, men jeg har forsøgt at lægge den bag mig. Og det er ikke en nem opgave, skulle jeg hilse at sige.

Ikke fordi, jeg var flov eller skammede mig, jeg ville bare gerne videre til noget andet i livet.

Og det kom jeg.

Er der nogen, der husker, hvad DU arbejdede med for over tyve år siden?

Nej, vel.

Men det kontroversielle valg, jeg tog dengang, har vist sig at være mit livs bedste beslutning.

En gave, der bliver ved med at give.

Og et bånd, der bliver ved med at spille, imens du spiller til.