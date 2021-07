Katja K: 'Jeg udlodder ikke gratis knald'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K har det bedst med at være den, der scorer

Livet er for kort til sexede stereotyper, og jeg er ikke én af dem, selvom nogle af jer tror det. Og faktisk hader jeg at SPILLE sexet.

Selvfølgelig har jeg spillet sexede roller på film, men det var fordi jeg FØLTE mig sexet i de pågældende scener.

I virkeligheden er jeg nok en ganske anden kvinde type. Mere hardcore. Jeg spiller ikke sexet for at opnå noget.

Det er for uintelligent efter min mening, når kvinder underdanigt byder sig til over for overlegne mænd. Bevares, en leg er en leg, men jeg kender mit værd.

Jeg har nok altid opført mig ret maskulint og taget det, jeg ville have. Nøjagtigt ligesom mænd har gjort det. (Now, not so much).

Hvis jeg var i byen for at feste og stod henslængt i en bar iført jeans og støvler, ville jeg oftest udpege aftenens flotteste fyr og tage ham direkte med hjem i MIN seng.

Jeg ventede aldrig tilfældigt på at blive taget af nogen. JEG var jægeren. Og fyrene var mit bytte. Som regel. Sådan har jeg det stadig.

Jeg har ikke lyst til at spille sexet op til en mand, så han fejlagtigt tror, at jeg er skabt alene for hans skyld.

Næ nej, så let får man ikke fat på mig.

'Hun skulle bare vide'

Jeg har en kvindelig bekendt her i Spanien, hvor jeg bor. Vi har lige mødt hinanden, og hun kender derfor INTET til min fortid eller mit alter ego Katja K.

Kvinden er single og tilsyneladende evig på jagt efter en sexhungrende mand. Hendes Iphone er fyldt med de nyeste datingapps, som hun altid har hovedet begravet i.

En dag på stranden mødtes vi og faldt i snak om dating, sex, og kæresteri. Hun var hurtig til at give mig et godt råd, om hvordan jeg skulle lokke en mand med hjem i kassen:

’You just squeeze your breasts together like this, and show them to him. Then men will do anything for you’.

Hun pressede sine bryster sammen foran mig for at illustrere, hvordan hun selv gør det over et Zoom-opkald.

’Okay really?', svarede jeg hende, som om jeg lige havde lært noget nyt.

Jeg kunne ikke lade være med at grine for mig selv; hun skulle bare vide, hvem det var, hun forsøgte at rådgive.

Det er ikke min facon.

Andre boller på suppen

For nylig lagde jeg et ansigtsportræt op af mig selv på min Instagram-profil, og på billedet ligger jeg fuldt påklædt på en græs-eng, og smiler fredsommeligt til kameraet.

Mange friske fyre synes om mit billede med kommentarer som:

’Jeg ku’ godt, er du frisk’?

’Ej, hvor kunne jeg godt tænke mig at knalde dig’?

’Gid man kunne få en bid og lege med dig i noget porno’?

Tak for interessen drenge, men I må nøjes med at nyde mig på ONLINE NFT mod betaling.

Jeg kommer aldrig til at ligge på de krøllede film-lagner med spredte ben og bare tage imod.

’Been there, done that’.

Der er kommet andre boller på suppen her hos Madamme KK!