Katja K med opsang: Eftergiv konkursgæld!

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner: I Danmark straffer man de iværksættere, som er gået konkurs med deres firma, skriver Katja K, der vil have eftergivet iværksætteres gamle gæld

Definitionen på en velfungerende dansk familie er tilsyneladende at eje et sommerhus. Og det lader til, at alle skal en tur op i deres sommerhus i påskeferien?

Men hvad gør vi andre, der ikke ejer et sommerhus? Vi får påske-nederen! Fordi vi bliver mindet om alt det, vi desværre ikke har. Selv min mor er strøget i sommerhus. Der røg dén familie påskefrokost.

Da jeg voksede op, var det min mor, der havde bukserne på og styr på hjemmets økonomi. Som lille pige var hendes yndlingsleg at ’lege bank’ og slet ikke med slaskedukker. Hendes søstre kom altid med fremstrakt hånd og skulle låne penge af hende.

Deres sparegris var altid halvtom, imens min mors altid var halvfyldt. Som blot 18-årig havde min mor allerede formået at spare op til sit eget hus. Her flyttede hun ind alene og lejede et værelse ud til en ung herre for at holde budgettet.

Den unge herre viste sig at have flamboyante venner, heriblandt min far, som hun en dag mødte i sin egen stue med stuk og højt til loftet. Min flotte far var mager som en jagthund og yderst velklædt, da han solgte herreekvipering i indre København.

Og min mor faldt pladask for ham med hans forførende talegaver og charmerende frække grin. Han var en rigtig charlatan.

En god opvækst

Min mor havde skaffet sig et fast job i en bank og fik hurtigt min far ind i samme branche som bankbetjent – det var dengang de barske drenge, der kørte rundt i byen med mange penge.

Mine forældre flyttede sammen ind i et spritnyt parcelhus, og min far fik bygget en opvarmet swimmingpool med dertilhørende træningsudstyr i den store have omkranset af ligusterhæk.

Så min søster og jeg fik en god opvækst, hvor der ikke blev sparet på noget. Vores forældre formåede dog aldrig at lære os om betydningen af en god privatøkonomi, og vi har senere hen betalt dyre lærepenge for deres ubevidste svigt.

Vi blev begge kastet hovedkulds ud i livet, og jeg har selv satset mere end de fleste i min omgangskreds.

Således investerede jeg mine egne tjente penge i mit første firma, som desværre gik konkurs under finanskrisen, og det er her, hvor jeg må komme med en kritik af samfundet.

Eftergiv gælden

Hvordan kan det være, at vi i Danmark bliver ved med at straffe de iværksættere, som er gået konkurs med deres firma?

Min vurdering er, at man desværre fastholder iværksættere i gammel gæld i stedet for at eftergive dem og lade iværksættere komme videre i livet.

Hvorfor skal iværksættere straffes for at ville skabe vækst i samfundet? Man er jo ikke kriminel, fordi man ikke er lykkedes med et forretningsforehavende.

I USA er det et plus, hvis man har flere firma-konkurser bag sig, da de hårdtprøvede oplevelser giver relevant viden og erfaring. Man lærer vel af sine fejl, så de ikke gentager sig.

’Har du penge, kan du få, men har du ingen, må du gå’ er desværre stadig aktuelt for mange folk, der står i gæld til op over begge ører.

Det er dog aldrig for sent at lære og få plus på kontoen.

Nå, jeg smutter hjem til Spanien, nyd resten af påsken folkens.