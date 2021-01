Katja K: Min mand inviterede et swingerpar til vores bryllupsnat

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K fik sig noget af en overraskelse på sin bryllupsnat

Nu hvor året går på hæld, er det en gentagende kærkommen lejlighed til at gøre status på vores liv.

Kigge tilbage på de fejl, vi har begået, måske ikke kun i det forgangne år, men også flere årtiers gentagne fejldispositioner.

Og her tænker jeg ikke på fejlslagne økonomiske investeringer, faldende aktiekurser eller personlige falliterklæringer.

Jeg tænker på den faktor, der spiller den største rolle i de fleste menneskers liv: KÆRLIGHEDS-KURVEN.

Kærligheds-kurven går konstant op eller ned. Det er vist en naturlov, som vi er nødt til at acceptere.

Min begrundelse for at gøre status for året udspringer altid ud fra et ønske om at tage ved lære af mine fejl, så jeg kan få et mere fyldestgørende og gladere kærlighedsliv i fremtiden.

Se det i et andet perspektiv

Det positive ved at kigge tilbage på de fejl, vi har begået, er, at vi bagefter kan se tingene i et andet perspektiv.

Det betyder heldigvis også, at vi nu kan grine ad de åndssvage fejl og dermed IKKE begå dem igen.

Og sikke nogle IDIOTER, jeg har elsket!

Bare rolig, jeg kan selv være en idiot.

Specielt når jeg tænker på, hvor meget jeg har gået på kompromis, og tåbelige ting, jeg har accepteret fra mænd, hvor jeg skulle have sagt stop.

JA, min lykke er mit eget ansvar.

Der var den gang, hvor min kommende ægtemand inviterede et swingerpar med til vores bryllupsfest med det håb, at vi skulle ligge fire voksne sammen i bryllupssengen på VORES bryllupsnat!

Sendte fræk video

Forinden havde swingerparret været så betænksomme at sende en fræk invitationsvideo-hilsen til min mand, hvor parret knalder med kokain på hendes krop.

Bryllupsgaven fra dem til os - var altså dem selv.

Godt nok har jeg været en frisk pige af slagsen, men swingersex på min egen bryllupsnat?

Nej tak.

Min giftering var et lynkøb til den nette sum af 100 kr.

Godt nok kan man få meget for 100 kr., men ikke et lykkeligt ægteskab.

Det koster trods alt lidt mere for et eksempel i form af, at man gør sig umage for sin nye tilkommende.

Jeg fik heller ingen bryllupsgave, og bryllupsrejsen var en by i Rusland.

Håber på noget bedre

Godt nok tilberedte han al maden til vores bryllupsgæster, og forinden trak han mig galant hjem på bagagebæreren på min egen cykel i snevejr efter vielsen på rådhuset.

Jeg skulle nok ikke have valgt at tage en kjole på i sort til mit eget bryllup.

Min mor siger, at der altid 'kommer en bus til'.

Så håber jeg inderligt, at 'bussen' næste gang ikke er gul, men grøn, som er håbets farve.

Selvom farven grøn dog også betegner det umodne. Måske var han blot stadig 'grøn bag ørerne'?

Ved et andet af mine ægteskaber blev jeg viet i en affarvet genbrugskjole, og jeg giftede mig med denne udkårne, EFTER at jeg havde opdaget, at han havde været mig utro - men det er en anden farvepalet.

Jeg kan stadig nå at stå hvid brud.

Godt nytår!