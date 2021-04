Katja K: Modne kvinder er også sexede

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Katja K om det at være moden kvinde og stadig have lyst til at vise sig frem

I den seneste tid har jeg kun lagt 'gamle' billeder op på min Instagram-profil.

Altså halverotiske modelbilleder af mig selv, da jeg var noget yngre, end jeg er i dag.

Jeg befinder mig i det nostalgiske hjørne, og jeg synes, det er synd, at billederne ikke bliver vist frem igen. Bare fordi billederne måske har tyve år på bagen, betyder det jo ikke, at de har mistet deres værdi.

Idet opstår der et glædeligt gensyn med mig selv, og det er med til igen at tænde min gnist for at vise mig frem som den kvinde, jeg er nu.

På forunderlig vis er det, som om jeg kigger på disse gamle billeder med nye klare øjne.

En moden kvinde

Dengang, jeg fik taget de fleste af billederne, var jeg omkring 30 år, og livet var stadig hæsblæsende vildt, så på en måde nåede jeg aldrig rigtigt at påskønne det smukke i dem – og mig.

Det gør jeg i dag.

Så fordi jeg lægger gamle billeder op af mig selv, betyder det ikke, at jeg forsøger at gemme mit nuværende udseende. Tværtimod glæder jeg mig til at vise mig selv frem som den modne kvinde, jeg er blevet.

Men det kræver sin mand at vise sig frem som moden kvinde!

Madonna på 62 og Halle Berry på 53 er nogle af de modne, kvindelige kendisser, der lægger billeder op på de sociale medier af deres halvnøgne og aldrende kroppe – og får hård kritik for at gøre det.

Forargede mænd og kvinder spammer dem med negative kommentarer om, at ingen da gider at se på slappe baller og rynket hud.

Men hvem har givet dem en særegen privilegeret ret til at lege skønhedspoliti? Og alene på grund af disse kvinders alder!?

Gammel og sexet

Hvorfor er niveauet af sexappeal og nøgenhed kun højt værdsat for kvinder, når de er yngre, imens de som ældre kvinder skal hånes?

Og hvorfor bliver nogle folk så provokeret af deres umiddelbare lethed ved at turde vise sig frem på trods af tidens tand?

At være ung og sexet hænger sammen. Men at være gammel og sexet forstår folk ikke.

I vores samfund er de fleste af os indoktrineret med at forherlige en ungdomskultur. Og en stærk, moden kvinde viser da ikke sin aldrende halvnøgne krop frem, vel?

Det primære her må under alle omstændigheder være, at når man som moden kvinde vælger at vise sig frem halvnøgen, er det noget, kvinder gør FOR SIG SELV og ikke for ’the male gaze’.

Meget mere på spil

Dét er ikke længere for at behage mændenes glubende sexappetit – så er der i hvert fald noget, de har misforstået. Der er meget mere på spil.

Dér er forskellen på at være ung og moden.

Vi gør det vores egen fornøjelse, og deri ligger den frigørende og seksuelle styrke, der kommer med alderen.

Vi kvinder kan gøre, hvad vi vil - uanset alder.

Bare vent og se – jeg kommer tilbage med fuld nøgenstyrke, og jeg vil nyde det max!