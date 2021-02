Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Kvinder kan selv, og magtmænd med høj cigarføring er en saga blot, mener Katja K

Pornobranchen er et kvindefag. Og det faktum skal forstås i mere end én forstand.

Kvinderne i den branche har mange fortrin - og meget forstand.

Attributterne består ikke blot af bløde bryster og stramme balder, men også af hardcore hjerneceller.

En nylig undersøgelse foretaget i 35 europæiske lande viser, at humøret er bedre på en arbejdsplads, når der er en ligelig fordeling af mænd og kvinder.

Især mænd har det svært på arbejdspladser, der er domineret af mænd. Og som regel er det mænd, der sidder på de øverste poster i de fleste brancher. Der er ganske få fag, hvor der er flest kvinder ansat.

Blandt de fag er: skønhedsbranchen, plejehjem og vuggestuer.

Og så altså sexindustrien!

Overtal af kvinder i pornobranchen

Mænd på kvindedominerede arbejdspladser føler sig set ned på ude i samfundet. Og mænd har det også svært på arbejdspladser med mange mænd. Der går nemlig konkurrence i den.

Eksempelvis er der et overtal af kvinder i pornobranchen, og her menes der ikke kun dem, der optræder foran kameraet.

I de seneste år har der været en stærk tendens til, at kvinder i langt højere grad også styrer filmproduktionerne og instruerer deres egne selvskrevne filmmanuskripter.

Både heteroseksuelle og homoseksuelle kvinder sidder solidt på kamerastangen.

Det betyder heldigvis, at der opnås en større diversitet og flere nuancerede film på det erotiske filmmarked - hvilket alle vi, der nyder at se både porno og erotiske film, kan glæde os over.

Både mænd og kvinder er velkomne i alle jobs og sexkategorier.

Det er skuespil!

Det er en skrøne, at kvinder i pornobranchen ingen magt har.

Pornomodellerne FORAN kameraet har masser af magt, selvom det kan synes usynligt for betragterens øje!

Det SER ud, som om kvinden bliver udnyttet, og 'brugt' i en given sexscene, men hold nu fast på hat og briller, folks; det er film og SKUESPIL. Selvfølgelig ud over det faktum, at mange kvinder faktisk tænder på at blive 'brugt' under et aftalt spil. Og dem er vi en del af.

Personligt tænder jeg ikke på en mand, der ikke tør tage fat. Jeg elsker et frækt smil og masser af attitude!

'Spillet' må godt være lidt farligt, og det er skønt at bytte magtrollerne om, som man blander et spil kort.

Og det er spændende, når man ved ikke ved, hvem der sidder med jokeren.

De mandlige pornomodeller trækker oftest sorteper, da de i pornoindustrien som oftest kun bliver brugt som en rekvisit. Det sørgelige syn oplevede jeg selv dengang i pornobranchen.

Taber magtkampen

Hvis en mandlig model ikke kunne få den op at stå på rekordtid, havde han tabt spillet og dermed magtkampen.

Vi kvinder blev ærbødigt behandlet som pornodronninger og fik alt, hvad vi pegede på.

Pornoproducenterne var kvikke nok til at indse, at for at få en ansat til at udføre jobbet, var det nødvendigt, at medarbejderen følte sig tilfredsstillet på alle planer.

Mændene var på overarbejde og gjorde alt for de kvindelige modeller. Kvinderne var naturligvis trækplasteret, og derfor fik vi de højeste lønninger.

Vi havde vores egne 'Business Managers' og var medlem af vores egen amerikanske fagforening, som hed: 'FREE SPEECH'.

Foreningen var skabt og drevet af kvinder.

Nutiden er en anden, og i dag driver kvinder primært deres egen solosexkarriere på internettet med succes.

Det viser igen med tydelighed, at kvinder kan selv, og magtmænd med høj cigarføring er en saga blot.