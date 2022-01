Katja K raser: Jeg er IKKE prostitueret

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Denne gang tænker Katja K tilbage på 2021

Når et år er forbi, gør de fleste folk status på året, der er gået.

Det gør jeg også.

Nogle ting lykkes vi med i tilværelsen, imens andre ting lader til aldrig at ændre sig.

Noget er selvforskyldt, andet er uden for vores kontrol.

Jeg har blandt andet gennemgået mit seneste års klummer for EB, og jeg må konstatere, at enkelte specifikke emner desværre synes ganske uforandret.

Her er et udpluk af årets nederen nedslag:

Så sent som i morges stod jeg op til endnu en grænseoverskridende besked fra en mandlig Instagram følger.

Han spurgte, om det var muligt at booke mig som escortpige, da han er vild med mine Katja Kean-film fra 1990'erne.

Jeg bliver stadig forbavset over at modtage den type af forespørgsler, da det nu i skrivende stund er ca. 22 år siden, at jeg stoppede min karriere som pornoskuespiller i erotiske film.

Siden da har jeg som bekendt både været med i en succesfuld sitcom-serie, har haft mit eget feministiske lingeri-firma, har studeret en Master på universitetet samt en hel del andre spændende og kreative arbejdsaktiviteter.

Ikke prostitueret!

Men man kan ikke søge og finde Katja K under en sex-annonce, og det har aldrig været muligt.

Og det er altså heller ikke muligt nu.

Jeg fordømmer INGEN kvinder, folk må gøre, hvad de vil, men jeg er altså IKKE prostitueret!

At være erotisk aktør er IKKE det samme som at være prostitueret.

Det lader ikke til at være feset ind. Nogle mænd altså.

Hader utroskab

Og så er der stadig de gifte mænd derude, der vil connecte på LinkedIn, og som tror, at de kan lave en byttehandel med mig.

De tilbyder mig en middag, og jeg giver dem et uforpligtende (gratis) knald!?

Nej tak!

Og jeg garanterer, at jeg vil fortælle deres koner, hvis de forsøger at gå bag om ryggen på dem.

Jeg hader utroskab.

At blive kontaktet online af den slags mænd er ude af min kontrol, og altså ikke noget jeg kan ændre på.

Så enten kan jeg gå offline eller trykke på ’pyt-knappen’.

Jeg vælger det sidste. Ingen skal presse mig til noget, selvom jeg må erkende, at det har en konsekvens at have levet som en fri seksuel kvinde i vores konservative samfund – det er langt fra liberalt.

Alt har en pris

Egentlig tror jeg ikke længere på, at den sex-negative konsekvens nogensinde vil ændre sig på sigt.

For nylig så jeg en interessant tv-dokumentarserie om frie seksuelle kvinder i 1960'erne og 1970'erne, der resten af deres liv måtte se sig selv blive stigmatiseret på grund af deres tilsyneladende kontroversielle valg.

Alting har en pris her i livet.

Specielt for stærke kvinder, der eksperimenterer med deres egen frie seksualitet.

Alligevel vil jeg gerne takke mine trofaste mandlige læsere her på EB, som skriver venlige og positive mails til undertegnede.

Respekt kvitteres med respekt.

Heldigvis er jeg et optimistisk væsen, og jeg lever mit liv. Det er det, jeg har det til.

Jeg ønsker jer alle et godt nytår!