Katja K: Se mig masturbere?

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I dag fortæller Katja K om beslutningen om at oprette en profil på OnlyFans

Et af mine personlighedstræk er at være vægelsindet, overtænke og overanalysere, indtil jeg har fået nok af mig selv og træffer en hurtig beslutning.

De af mine venner, der kender mig særdeles godt, ved det og siger, at ’man ved aldrig med Sussi’.

’Hvad skal Sussi nu’?

’Vi troede hun var på vej i øst, men hun ender i vest’.

Jeg er utilregnelig, men alligevel loyal, og perfektionistisk anlagt. Kontrolfreak.

Det træk er på én gang både min styrke og min svaghed.

Endnu en gang har det træk været på spil i forhold til mine overvejelser om at skabe en profil på OnlyFans, som er ét af de internationale sites, der bringer kendte kunstnere i direkte kontakt med deres fans.

Og nu har jeg besluttet mig, det skal være os to, OnlyFans og Katja Kxxx – eller lad os lave en trekant med mine fans?

DONE.

Min nye profil er mindre end en uge gammel, og jeg har allerede fået de sødeste fans, der bare ikke kan få nok af mig, og jeg håber ikke at skuffe dem.

Når man som jeg lever som single uden børn og dyr, er det nu en ganske rar følelse at vide, at jeg har mine dejlige loyale fans.

Og jeg tilbyder sexrådgivning, livechats, aldrig før sete billeder, og meget, meget mere følger.

Men det, mine fans ønsker sig allermest, er:

At se mig MASTURBERE!

Privatfoto

Det er ganske forventeligt, at fans af en eks-pornoskuespiller gerne vil se noget hardcore aktion én til én.

Men som en tidligere elite-lagenperformer fra pornoæraens glamourperiode er det svært at få sig selv til at lave amatørporno, som helt sikkert vil finde sin vej ud på nettet for så aldrig at forsvinde igen.

Hvor synes jeg bare, det ville være nederen at begynde at lave hjemmelavede onaniscener for 25 dollars, når jeg nu for længst har skabt mig en så flot pornokarriere.

Det er så absolut udelukket at sende hjemmeonani ud i æteren.

Jeg tænder på at lave flotte filmproduktioner!

Så det er tilbage i maskinrummet med mig og påbegynde planlægningen af forskellige film med Katja K i lækre masturbations-scener.

Jeg vil jo ikke skuffe mine fans.

Ekstra Bladet har talt med en svensk pornodronning om, hvor meget hun tjener på Onlyfans. Det kan du læse meget mere om her.