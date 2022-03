Katja K: Skal ud i den nøgne natur

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K tog chancen og flyttede til Spanien, men det var ikke lykken

Jeg tog springet for fem år siden og flyttede fra København for at bosætte mig i Spanien.

Giftede mig med en udlænding og var klar til at skabe en radikal ny tilværelse i udlandet. Jeg havde en drøm, og dem har jeg altid haft mange af.

Nogle drømme bliver til noget, andre gør ikke.

Jeg havde mange forventninger til min nye mand og vores nye fælles liv. Der skulle skabes ny forretning, vi skulle have vores eget (mit første) hus tæt på naturen og en masse dyr i den store, vilde have med udsigt til Atlanterhavet.

Ikke et øje var tørt, for jeg græd af glæde.

Men intet af det, jeg havde drømt, om blev til noget, og jeg endte med at bo alene i Spanien!

Hvorfor ikke

Det havde jo ikke ligefrem været min plan, og ærlig talt var det en dybt skuffende erkendelse, at min nye virkelighed lå langt fra mit oprindelige drømmescenarie.

Det kan virkelig være en deprimerende solooplevelse, som jeg tror, at mange genkende.

Og hvorfor blev det hele så ikke til noget?

Måske havde jeg haft for store forventninger, eller også glemte vi at forventningsafstemme med hinanden.

Det kunne ikke gå hurtigt nok, og det kan være en højrisiko at satse for hurtigt på livets ulidelige roulet.

Jeg lærte i hvert fald, at kærlighed (og kildevand) ikke altid er nok til at leve lykkeligt i et ægteskab, og hvad gør man så?

Den nøgne natur. Privatfoto af Sussi La Cour. Fotograferet i en italiensk pinjetræs skov.

Ville ikke give op

'Hvad gør en klog,' spurgte min far altid i tvivlsomme situationer.

Først og fremmest ville jeg ikke flytte tilbage til København (jeg går aldrig tilbage til en fuser). Ikke fordi jeg ikke elsker min fødeby (for det gør jeg), men det ville være ligesom at kapitulere, at give op på sin drøm.

Selvom drømme flytter sig, heldigvis.

Jeg er ikke længere så forhippet på at leve med den eneste ene - jeg tror, der er mange i alles liv.

Og mange former for kærlighed.

Det er ikke et andet menneske, der kan gøre mig lykkelig, men mig selv, der kan, hvis jeg vælger det.

Det har jeg indset, men jeg kan sagtens stadig længes efter tosomheden og det intime venskab imellem to elskende.

Dårlig cocktail

Det kan være en hård omgang at leve alene, specielt når man som jeg har brug for meget tryghed og samtidig er et uafhængigt menneske.

Det er jo en balanceakt at være to velfungerende selvstændige i et ægteskab, og jeg ved ikke noget værre end at se på par, der konstant ligger i magtkamp.

Kontrollerende kvinder, og mænd der stadig er drengerøve, er en usædvanlig dårlig cocktail.

Men måske det var derfor, de i første omgang blev tiltrukket af hinanden?

Ét er sikkert, vi lærer, så længe vi lever, og der er altid plads til nye drømme, der venter på at blive indfriet.

Mit hus langt ude i den nøgne natur venter nu på MIG.