Katja K: Vi er erotiske modne kvinder og på vej

Jeg har før skrevet om dette emne, men vi kan ikke tale nok om det: Alder.

Aldersfascisme, det at være aldrende, frygten for at se ældre ud og dermed begrænse sine valgmuligheder her i livet.

Alder er et emne, som optager de fleste modne kvinder, selvom frygten for at se gammel ud oftest starter, når vi kvinder er unge.

Vi bliver alle manipuleret med og indoktrineret af kommercielle interesser i samfundet.

I disse 'moderne' tider er det blevet kutyme for mange kvinder at ty til botox og andre unaturlige giftindgreb for at bevare deres ungdommelige skønhed.

Det er et emne, der optager mig, fordi jeg selv er ved at ældes.

Ja, jeg har fået rynker, og nej, jeg bruger ikke botox - det kunne jeg ikke drømme om.

Nægter

Jeg nægter at lade mig indfange af nutidens begrænsende skønhedsnormer, som man kun bliver afhængig af.

Jeg synes, at det er skræmmende, hvordan 'den nye normale standard' for at se ældre ud ligger så langt fra billedet på den naturlige aldringsproces, som vi efterhånden ikke længere ser repræsenteret på de sociale medier.

Og når vi endelig ser det, er det under hashtagget #NOFILTER.

Det er altså den omvendte verden, vi befinder os i.

Konsekvensen af perfekt udseende kvinder i alle aldre får jo almindeligt aldrende kvinder til at se tudsegamle ud.

Desværre forvrænger det ofte selvbilledet hos ellers naturlige smukke kvinder.

Ligner din mund røven på en høne?

Du kan vælge imellem en 'forskønnet' fiskemund, og se torskedum ud eller en naturlig 'hønsemund'.

Chatter med topmodel

Alderstemaet er kommet op hos mig igen, blandt andet fordi jeg for nylig er begyndt at chatte på Instagram med en tidligere international kvindelig topmodel, som i dag er blevet 66 år.

Hun har fortalt mig, hvordan hun i dag drømmer om en erotisk filmkarriere, men hun føler, at hun desværre er blevet for gammel til den slags offentlig pikant adfærd.

Det er hun ikke.

Hun fortæller, at hun stadig har en stor seksuel appetit, og hun fantaserer om at forføre hendes 30 år yngre mandlige nigerianske nabo.

Helt uhørt

Da hun var ung topmodel, lavede hun et par amatør-pornofilm - dog uden at hendes daværende modelbureau anede uråd, ellers var hun blevet fyret på stedet.

I modebranchen er det totalt uhørt, hvis en model har leget med den erotiske ild.

Der er dog blot en knivspids til forskel i de verdener, da mange unge kvindelige modeller agerer prostituerede for de mandlige chefer eller for bureauernes højst betalende mandlige kunder.

Det er en gammel nyhed.

Men hvorfor skulle hun ikke kunne blive erotisk model i en alder af 66 år?

Det kan hun godt.

Seniorsex hitter

Hvem har fastsat aldersgrænserne i pornoindustrien - og i samfundet i øvrigt?

Det er jo ikke kun de unge, der har et sexliv?

Jeg har lavet lidt onlineresearch og kan se, at nogle af de større internationale og veletablerede pornoproduktionsselskaber faktisk har sat ’Seniorsex’ som én af deres primære kategorier på forsiden.

Dér blev jeg positivt overrasket.

At være førende på ethvert marked kræver, at man tør at gå foran og vise vejen.

Jeg er på vej med mine 53 år!