Katja K.: Botox eller ej?

Jeg har ikke mere at leve op til.

Eller rettere: Jeg orker ikke at skulle leve op til flere forventninger.

Hverken andres - eller til mine egne.

Og her taler jeg om mit fysiske udseende og image.

Endelig er jeg nået til en moden alder, hvor jeg troede, at nu ville jeg for første gang i mit kvindelige liv endelig kunne give slip på at opretholde mit perfekte skønhedsideal.

Det meste af mit voksenliv har jeg set mig selv som en smuk kvinde og levet godt af det. Ja, jeg har vel nærmest taget min skønhed for givet.

Det tror jeg, at mange smukke kvinder kommer til at gøre.

Og da vi var yngre, smukke kvinder blev vi noget så trætte af konstante komplimenter på gader og stræder fra kåde mænd.

Vi smukke, unge kvinder var ret selvtilfredse.

Og hvem elsker ikke en smuk rosenknop?

Nye rynker

Lige indtil skønheden begynder at falme.

Jeg opdager oftere nye ansigtsrynker i mit spejlbillede, og rynkerne bliver blot dybere dag for dag.

'Nu også med rynker' kan jeg (med stolthed) sige. Det er et naturligt aldringstegn for de fleste. Men det behøver jo ikke længere at være sådan.

Med den fagre nye verdens teknologiske forskønnelsesmuligheder, er der skabt ny-gammel ungdom, men dermed også nye skønhedsforventninger.

Botox eller fillers? Jeg er splittet. Skal, skal ikke?

Bliver jeg mon nogensinde fri for mit eget skønhedspoliti, spørger jeg mig selv. Jeg ser de prominente kendte, der promoverer skønhedsklinikker, og genkender dem ikke længere.

Tænk at være kendt og uigenkendelig på samme tid? Mon det er en langsigtet strategi at ændre sig ind i det uendelige? Er det nye skønhedsideal at ligne en porcelænsdukke?

Jeg forstår ikke rigtig lysten til det, og jeg synes, det må være skræmmende ikke at kunne genkende sig selv en dag efter for mange års giftsprøjter.

Folk må som bekendt gøre, hvad de vil, men jeg reflekterer over, om dét ikke også bliver til endnu en afhængighed?

Og fastholder vi kvinder ikke os selv i et 'male gaze' glansbillede, hvis vi fornægter vores fysiske aldring?

Jeg synes ikke umiddelbart, at der er meget personlig frihed i det.

Aldrig sig aldrig

Jeg ved godt at botox er 'the new normal', og jeg er måske gået hen og blevet lidt gammeldags.

Men personligt har jeg ikke en interesse i (for enhver pris) at opretholde mit unge sexede look.

Hvorfor i alverden skal vi partout forblive i den samme rolle-identitet? Og hvis man bliver deprimeret over at kigge på sine rynker i spejlet, er der måske noget andet (mentalt), man skal arbejde på?

Angsten for at blive gammel ligger i os alle, men hvorfor bekymre os om noget, der alligevel er uundgåeligt?

Indtil videre holder jeg mig til frisk luft og havvand, men man skal aldrig sige aldrig.

Jeg skåler for det autentiske menneske.