Katja K.: De her mænd skal tage sig sammen

De af jer, der er faste læsere af mine ugentlige klummer her på EB, ved hvor ærligt jeg fortæller om mine oplevelser fra min hverdag, og mine hardcore anekdoter fra min farverige fortid.

Og der er noget jeg må tilstå.

På trods af mit alle tiders seksuelle frisind, er der noget, der irriterer mig grænseløst, og det er:

Voksne mænd, der tænder på, og følger unge INSTA og TIK TOK-piger!

Unge sexede INFLUENCERE, der influerer halvgamle mænd, der er ved at gå i panikangst over, at deres egen ungdom er slut. Det er patetisk at se på.

Afdanket

Nu skriver Nationens trolde nok, at jeg bare er blevet en gammel stram tante, eller en afdanket luder.

Men nej, det er jeg ikke.

Min ex ’liker’ mange unge pigers halvnøgne ’poses’ på de sociale medier, og han ved, hvad han kan lide.

Han og jeg har stadig en slags kærlighedsrelation, så måske er det derfor det irriterer mig.

Jeg synes selvfølgelig, at det er naturligt, at vi alle, uanset køn, nyder at kigge på attraktive mennesker.

Det er der intet galt med.

Men når det tyder på en besættelse, og et konstant behov der skal dækkes, står jeg sgu af.

Umodne drengerøve

Personligt synes jeg, at voksne mænd, der ikke kan styre sin liderlighed overfor unge piger, er top umodne drengerøve!

Han og jeg har begge levet af at være 'sexdukker', og for min del, er et sexet image, et element der spiller en væsentlig mindre rolle, jo ældre jeg er blevet. Det fysiske kropsideal er ikke længere så vigtigt for mig.

Jeg vil da gerne holde mig i form, men gider ikke at gå over gevind. Der har jeg været engang.

Og jeg nægter at blive afhængig af BOTOX eller at rende rundt med en falsk forstørret ”torskemund”.

Forhåbentligt blot ældes med ynde.

Bliver de aldrig voksne?

’Men sådan er mænd’, sagde en veninde til mig forleden, efter at jeg havde brokket mig højlydt over emnet.

’Men bliver mænd aldrig voksne så?' – er mit spørgsmål.

Ja undskyld mig, men jeg har altså ikke selv et behov for at følge flotte unge mænd på INSTAGRAM.

Jeg har ikke skænket det en tanke.

Faktisk er jeg kun interesseret i modne mænd, der har masser af stil og selvindsigt.

Jeg tænder max af på alders-desperate mænd, der bare vil være ’unge med de unge’.

Urealistiske forventninger

Nu er det ikke fordi, jeg har brug for, at hænge en ex ud offentligt - måske er det bare mig, der (stadig) har for urealistiske forventninger til mænd?

Eller tager jeg det for alvorligt?

Måske har jeg som helt ung læst for mange fiktions ’succesromaner’, om ridderlig kærlighed og evig troskab.

Eller vi kan også sætte barren op og højne niveauet?