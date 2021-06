Katja K.: 'Det er mig, der dominerer'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I en ny serie skal Katja K. være den, der bestemmer

Jeg er pt. på et kortere visit i mit gamle København, og det er super skønt at være hjemme igen, for en kort bemærkning.

Når jeg slentrer igennem byens gader, kan jeg høre glade røster tale dansk, og det er rart igen at kunne ’blende’ ind med flokken af sin egen ’tribe’.

I forrige uge var jeg i Randers, af alle steder.

Jeg var blevet tilbudt, at medvirke i en ny kommende komedieserie, med nogle af Danmarks største Youtubere i hovedrollerne – og som får premiere til efteråret.

Selv var jeg kun en sidegevinst.

Dog en stor én af slagsen.

Jeg skulle spille med som gæstestjerne, og agere Pornomodel.

Surprise!

Skulle selv bestemme

Det synes jeg er sjovt - jeg kan jo med lethed sætte mig ind rollen.

Min skuespiller opgave bestod i, at optræde i en enkelt sexscene, med én af filmens primære rolleindehavere, en ung Youtuber-fyr på 22 somre.

I filmmanuskriptet stod der, at fyren skulle tage mig bagfra, i baglokalet i en købmandsbutik.

Det fik jeg hurtigt sat en stopper for.

Der er sgu ikke nogen der skal penetrere mig! (Medmindre jeg beder dem om det.)

I hvert fald ikke på film.

De dage er talte.

I virkeligheden er jeg en meget dominerende kvinde, som ikke lader sig underkaste af nogen.

Er ikke underdanig

Selv da den italienske pornoskuespiller hingst Rocco Siffredi, engang ringede og tilbød mig en rolle i én af hans porno film, var jeg hurtig til at takke NO!

Der er ingen stor 'hingst' der skal tro, at han kan bruge mig som han lyster.

(Medmindre jeg beder ham om det.)

Jeg er ikke en underdanig hoppe.

I årevis har jeg været røvtræt af mænds selvforherligende tro på, at det er dem der holder 'pistolen', når vi skal spille 'røv roulette'.

Den går ikke længere kammerat!

Så da jeg havde læst filmmanuskriptet, sagde jeg ja tak til at spille med i komedie serien, men under mine anderledes 'vilkår'.

Mit forslag gik på, at Youtuberen IKKE skulle knalde mig, men at JEG skulle tage HAM bagfra med en strap-on agurk!

I hvert fald på film. Den gik de med på.

I vores vilde scene bukker han sig ned over et bord, så hans numse stritter bagud, næsten nøgen kun iført boxershorts, så jeg kan penetrere ham hårdt, imens jeg hiver fat i hans halvlange hår, og taler frækt til ham imens.

’You like a big cock bitch’?

Ligesom de siger på film.

Som at bytte roller

Jeg blev revet med i porno rollen som en hardcore Dominatrix, og det føltes forbløffende naturligt for mig.

For jeg har aldrig før penetreret en fyr – altså på film.

Det er interessant at prøve at bytte roller, og mænd kan lære meget af, at smide deres macho manerer, og underkaste sig kvinden for en stund.

Desværre er der mange mænd der er angst for, at give slip på deres selvbestaltede cowboy image, og hengive sig fuldt ud.

Det er ikke farligt, det er jo blot en rolle leg.

Prøv noget nyt – måske kan I lide at blive domineret af en stærk kvinde.