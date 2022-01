Katja K.: Er du tilfreds med dit liv?

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I dag filosoferer Katja K. om meningen med livet

Min fødselsdag står for døren. Endnu et år at fejre. Jeg er blevet en moden dame i 50'erne, og med alderen begynder jeg oftere at gøre status over mit liv.

Hvad har jeg opnået i mit liv? Har jeg været oprigtig over for mig selv og gjort de ting, som jeg har haft lyst til? Er mine drømme blevet indfriet? Og lever jeg et liv nu, som skaber glæde hver dag? Er jeg 'landet'?

Både ja og nej, mest ja.

Men ærligt kan jeg klart sige, at jeg endnu ikke er 'landet' i mit liv. Hvad det så end betyder? Hvornår er man 'landet' i sit liv, og indtræffer følelsen af indre ro nogensinde?

Er du 'landet' i dit liv? Betyder det, at man har haft en lang karriere i et velbetalt job, et realkredit lån, fuld pension og børn og børnebørn at gå i zoo med?

Jeg har ingen af delene. Betyder det, at jeg er ulykkelig i mit liv?

Nej.

Gør status

På den ene side er jeg glad for, at jeg i mit liv har taget mange forskellige chancer. Jeg er ret sikker på, at når jeg bliver rigtig gammel, vil jeg ikke sidde tilbage og ærgre mig over alle de ting, jeg ikke fik prøvet af. Jeg er også glad for, at jeg altid har valgt med mit hjerte og med min integritet.

Jeg har stået inde for mig selv.

Har du gjort rede for dit eftermæle? Ved du, om folk og din omgangskreds virkelig vidste, hvem du var, og hvad du stod for som menneske, når du engang skal herfra?

Jeg synes desværre, at vi mennesker har en kedelig tendens til ikke at huske at værdsætte folk, som vi tror, vi kender, imens de er i live.

Og lige så snart de går bort, er vi hurtige til at stå i kø online med vores kondolencer, og ærgrelser over, at nu gik også dette skønne menneske bort. Vi må huske at værdsætte mennesker, imens de er i live.

På den anden side tror jeg ikke, at jeg i mit liv har været bevidst nok om, at jeg faktisk har et stort behov for tryghed.

Og her taler jeg om menneskelig tryghed. Jeg har uden tvivl været en fighter på mine egne vilkår.

Og jo ældre jeg bliver, jo mere går det op for mig, at også jeg har brug for at være en del af et kærligt fælleskab.

Ingen kan tåle at leve 100 procent alene, selvom vi bliver født alene og dør alene. Derfor kigger jeg lige nu på mit liv og gør status.

Hvad vil jeg forandre for at skabe mere glæde, både for mig selv og andre?

Tag initiativ

Vi må hver især selv tage et initiativ og sætte i gang. Ud over mit projekt for at fremme seksuel positivitet for alle slags køn har jeg også andre ønsker for fremtiden.

Der er mange gode muligheder.

Klimaaktivist?

Jeg har mit eget mini-klima-projekt, hvor jeg samler plastik op fra stranden og laver fotografisk kunst ud af det for at sætte fokus på plastikaffald i havene.

Måske kunne man hjælpe med at plante nogle træer? Være besøgsven for gamle mennesker?

Jeg vil gerne huskes for mere end blot en kontroversiel porno-babe, for jeg er meget mere end det.

Hvad vil du gerne forandre i dit liv og huskes for?