Katja K.: Har fået nok af snerpede journalister

Katja K. er træt af snerpede kvindelige journalister

Jeg har fået nok af snerpede journalister.

Efter 24 år.

Nok er nok.

Og nok er nu.

Jeg var for nylig et smut hjemme i København for at promovere mine nye kreative projekter, og jeg lavede en del interviews i den forbindelse med flere kvindelige journalister.

Den ene journalist mere snerpet end den anden.

Hold da op, nogle stramme tanter.

Efterfølgende har jeg reflekteret over deres fordomsfulde og snerpede spørgsmål til mig.

Fælles for dem - ud over snerperiet - må være, at de alle er klar over, at SEX SÆLGER i medierne.

Det føltes som en dårlig deja-vu-oplevelse for mig, at jeg atter skulle besvare de samme kliché-spørgsmål igen SÅ mange år efter.

Hvorfor overhovedet blive pornostjerne? Er du sikker på, at du ikke har fortrudt? Skulle du ikke have haft nogle børn? Gjorde du det for pengenes skyld? Har du haft en dårlig barndom? Hvad var det, der fik dig til at forføre en mand på 50, da du selv blot var 13 år?

Forhørshjørnet

Jeg er helt med på, at journalister skal stille kritiske spørgsmål, og ja, jeg stiller jo frivilligt op og svarer beredvilligt.

Mens jeg er interesseret i en uddybende samtale, var de kvindelige journalister mere i forhørshjørnet.

Måske én ud af tre kvindelige journalister var reelt interesseret i mig som det hele menneske.

De fleste af dem forekom mig på én gang forskræmte og forargede.

Én journalist lirede sine spørgsmål af i en helvedes fart, og hun kunne ikke komme hurtigt nok ud ad døren igen efter overstået pistol-interview – det var en flad fornemmelse for mig at sidde tilbage med.

En anden journalist kunne ikke komme sig over, at HUN da havde fået børn på samme tidspunkt i livet, som da jeg valgte at gå ind i pornobranchen.

Og de kunne bare IKKE forstå, hvorfor jeg ikke har fortrudt, at jeg for over tyve år siden traf det samfundskontroversielle valg.

Jeg MÅ da (for guds skyld) være kommet på bedre tanker siden da!?

Dén snæversynede og fordomsfulde holdning fra de kvindelige journalister, synes jeg, er vildt grænseoverskridende.

Lev og lad lave!

Hvad fanden er meningen?

Skal jeg som interview-offer bare stå model til hvad som helst i bedste sendetid?

Gu vil jeg ej, og jeg har da også for længst lært at sige fra.

Men vi kan også vende den om, og jeg kan spørge:

Har DU ikke fortrudt, at du har fået børn?

Hvordan kan I gå ud fra, at det ene valg er 'rigtigt', imens det andet er 'forkert' – i jeres bog?

Fra mit synspunkt er det jo JER, der sidder fastlåst i et prædefineret samfundsregelsæt, som I har adlydt uden at kny?

Måske?

Måske ikke.

Men jeg kunne aldrig drømme om at dømme jeres valg, for det er jo netop JERES frie valg, hvordan I ønsker at leve jeres liv.

Ligesom mit frie livs valg er MIT.

Journalisterne var fra min egen generation X, vi kan kun håbe på, at den yngre generation kommer med et større FRISIND!

Lev og lad leve, venligst.