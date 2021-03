Katja K.: 'Ja, jeg vender tilbage til erotisk film'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K. er klar til mere

Ja, jeg vender tilbage til erotisk film.

Beslutningen er taget.

Jeg havde alligevel ALDRIG troet, at jeg ville høre mig selv sige den sætning, og jeg syntes det var fedt at stoppe på toppen af kransekagen.

Fra jeg fik idéen til at 'genopstå' i erotisk form, er der siden hen udløst en euforisk forløsning i mig.

Nu har jeg åbnet for Pandoras boks igen.

Jeg har været hardcore, men denne gang bliver det kunstnerisk softcore-erotik, og jeg skal være performer, men også medproducent og manuskriptforfatter.

Min nye rolle er at vise den, jeg altid har været, en selvstændig stærk, fri og seksuel kvinde.

Min indre stemme førte mig dengang ud på de vilde vover, og det var her, jeg følte mig hjemme.

Ikke hjemme i fysisk forstand, men jeg følte mig hjemme i det ukendte og utæmmede miljø.

Og derfor var det også det rigtige kontroversielle valg for mig, dér lå min passion.

Efter at jeg i sin tid afsluttede min internationale pornokarriere og rejste hjem til 'hønsegården' igen, overbeviste jeg mig selv om, at det var et endeligt kapitel, som jeg skulle lægge bag mig.

Ikke fordi at jeg havde fortrudt min lynkarriere, men fordi mit drive til at afprøve nye ting lå foran.

Jeg var rejst ud i verden for at finde min personlige frihed, men da jeg returnerede til jantelovens land, fandt jeg mig selv i et dilemma, og følte mig mere fastlåst end nogensinde før.

For jeg fløj direkte ind i orkanens øje.

Forargelsens Danmark røg i flæsket på mig, og jeg kæmpede en brav kamp.

Jeg kæmpede for mine værdier og retten til at være en fri seksuel kvinde.

Igennem årene har det vist sig at være umuligt for mig at lægge Katja Kean i graven.

Hun vil bare ikke dø.

Den stærke erotiske ild, der udsprang fra mit indre univers, har ikke kunnet slukkes. Heldigvis.

Mit alter ego Katja Kean fortjener ikke at blive begravet, det er blevet vækket til live og skal genopstå i en ny, erotisk form.

Og denne gang er det ikke den egocentriske motor, der kører, men en moden bevidsthed om, hvad det stadig kan bruges til.

Både kvinder, mænd og den yngre generation har brug for helt at droppe skammen og åbenbare jeres erotiske væsen.

Jeg nægter at lade mig tyrannisere af mine opponenter og min egen indre sexforskrækkede dæmon.

Tiden er inde til at bruge min erotiske platform for et højere formål til gavn for alle.

Og fri mig for aldersfascisme, vi er seksuelle væsner hele livet igennem, det bør vi ikke glemme.

Ligesom PFA Pension siger: LEVE LIVET, HELE LIVET.

Jeg håber, at I vil genoptage den spændende rejse sammen med mig og Katja Kean.