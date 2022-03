Katja K.: - Jeg ejer ingenting

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Katja K. om livet uden at eje noget

Jeg ejer ingenting, men jeg har alligevel det hele.

Der var engang jeg var opsat på at nå rigdommens tinde, men jeg har aldrig drømt om de tre v’er; Villa, Volvo og vovse.

Jeg ejer intet hus, har ikke bil, ingen dyre guldsmykker, ikke engang længere min elskede blå danske håndlavede cykel - den blev stjålet i Spanien, og mere end én gang, men det er en anden historie.

Bestemt ikke rig

Der er absolut intet at komme efter for ’skattefar’.

Og jeg er ikke bleg for at erkende, at jeg bestemt ikke er rig, på hverken kroner, dollars, eller euro, (men derfor kan man da godt nyde, at bade i dollars for en dag til ære for fotografen.).

Jeg kæmper ikke med realkreditlån, eller hvordan hulen jeg får råd til at udskifte mit oliefyr – det sørger min udlejer for. Det er nemlig hende, der ejer det hus, jeg bor i, og det fungerer perfekt for os begge.

Mange almindelige folk tror fejlagtigt, at hvis man er kendt, har man succes, og automatisk vælter man sig i penge.

Intet kan være mere forkert. Og det er der intet forkert i.

Lever minimalistisk

Vi har alle sammen vores forskellige værdisæt, og respekt for det.

Jeg elsker i dag at leve minimalistisk - dog erfaret på den hårde måde, ved at have tjent gode penge og mistet dem igen.

Men hagen er, at når vi ejer for mange ting, bliver vores liv ofte mere komplicerede af det. Bare spørg de russiske oligarker!?

Skråt op med rigdom og status.

Og hvis du virkelig tænker over det, ejer vi ingenting her i livet, alt er kun til låns, og kun for en kort bemærkning. Så hvorfor bruge al den tid på at bekymre sig, om noget der alligevel bare er en samfundsskabt illusion?

Jeg ynder at læse visdoms ord fra filosoffen Epikur:

’Du kan ikke miste noget, for du har aldrig ejet det til at begynde med. Dine ting, din partner, eller din ejendom. Alt er kun til låns’.

Nej til dyrt gravsted

Livet er ligesom et hotel ophold, på et tidspunkt tjekker vi alle sammen ud – som vi ved, uden vores jordiske gods. Så glem ikke at nyde dit 'ophold', så længe det varer.

Og når den tid kommer for mig, vil jeg bare opløses fysisk, i den jord jeg er kommet fra. ’Fra jord er jeg kommet, til jord skal jeg blive’. Intet dyrt gravsted til mig tak.

Ved heller ikke hvem der skulle holde mit gravsted ved lige?

Og det er efter min mening også fuldstændig ligegyldigt, når vi er døde og borte. Men i aften er jeg stadig i live, når jeg skal til middag i den samme sorte vintage kjole, som jeg har haft på mere end én gang.

Cirkulær økonomi er det nye 'guld', og får måske jorden til at dreje rundt i det uendelige.

Må man tage hunden med sig ind i himlen?

Så ved jeg hvem der skal med mig – min vovse. Den ultimative hengivne kærlighed kan vi tage med os overalt.