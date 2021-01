Katja K.: - Jeg er blevet krænket i årevis

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K håber, at det er de rigtige, der falder for tiden

I øjeblikket falder de som fluer. Krænkerne.

Som døende frøer, der falder ned fra himlen og klasker til jorden.

Nogle af krænkerne føler sig krænket over at blive fordømt.

De føler sig som uskyldige lam, der skal slagtes, fordi de ikke kan se, at de har opført sig forkert over for deres ofre.

Nogle af dem vælger at undskylde offentligt og trække sig, andre gør ikke.

Flere af disse mænd er langt om længe blevet fældet på grund af deres grænseoverskridende adfærd overfor det andet køn.

Krænkerne troede nok, at de var urørlige, imens de sad solidt på toppen og triumferede på magtens tinde.

De førte sig frem som selvforherligende narcisister. Højt at flyve, dybt at falde. Ingen går fri af karmaloven.

De fik, som de har fortjent. Håber vi.

Er gamle sager problematiske

Men er det et problem, at nogle bliver fældet for noget, de har gjort imod andre for måske tyve år siden?

Det var jo en anden tid, er der mange, der siger.

Ja, det var en anden tid, men skal man ikke stå til regnskab for sine synder uanset?

Eller skal der i sager om seksuelle krænkelser gælde en forældelsesfrist?

Vi lærer vores børn, at der er noget, der hedder rigtigt og forkert.

Det forkerte bliver vel aldrig rigtigt over tid?

Handler det ikke om, at vi forhåbentligt bliver mere bevidste med tiden, og ser hvor vi i fortiden har fejlet?

Hvis vi ikke kan det, er det svært for os at komme videre.

Ikke mange dårlige oplevelser

Overraskende nok har jeg selv kun en lille håndfuld dårlige oplevelser med liderlige mænd, der ikke kunne styre sig.

Nok fordi jeg er en ’tough cookie’, og mange mænd har været bange for mig - (Med god grund).

Jeg kan virkelig også være en ’bitch’, selvom det ikke er en bevidst attitude, jeg vælger i momentet, hvis jeg føler mig i en uretmæssig situation. Og det er helt på sin plads.

Til gengæld er jeg blevet krænket gennem adskillige år i diverse interviews.

Primært af sensationslystne journalister og fordomsfulde tv-værter, der på forhånd havde lagt en lumsk agenda om at udstille mig som en grænseløs sexjunkie.

Det lykkedes dem dog ikke, for jeg kæmpede godt imod.

Men hvad ligner sådan en opførsel?

Hvad bildte de sig ind at sidde der overfor mig, overlegne i spotlight og nærmest i forhør, at forsøge at få mig til at bryde sammen og indrømme, at der var noget galt med mig?

Jeg skulle stå skoleret og bekende syndsforladelse, som om jeg havde gjort noget forkert!

Skal journalisterne ikke tage sig sammen

Er en journalists ærefulde arbejde netop ikke at forsøge at finde frem til nye sandheder og perspektiver via deres grundige research?

Det er da vigtigt, at journalister og andre mediefolk ikke forsøger at fastholde et stereotypt narrativ om udvalgte personer, da de dermed kan blive en syndebuk i den offentlige gabestok.

Tro mig, det kender jeg desværre alt til, og jeg kan overhovedet ikke genkende det billede af mig selv, for det er ganske enkelt ikke korrekt.

Det er ikke for at græde snot, og jeg lider ikke af selvmedlidenhed, men ret skal være ret.

Jeg har altid lagt kortene på bordet, og jeg har aldrig haft noget at skamme mig over.

Det er min styrke, at jeg står ved mig selv uanset hvilke personangreb, der måtte komme imod mig.

Jeg har selvfølgelig også mange positive oplevelser fra min alsidige karriere i det danske samfund, men jeg har ofte følt, at jeg har skullet stå til regnskab for journalister, og det forekommer mig som grænseoverskridende konfrontationer.

I disse nuværende krænkelsessager håber jeg, at det er de rigtige, der bliver fældet, og ikke de forkerte, der bliver udskammet.